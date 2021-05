Unterföhring (ots) - HD+ hat die Video-Jukebox www.das-wird-gut.de mit Friedrich Liechtenstein gestartet. Der Schauspieler und Entertainer führt uns in kurzen Videos vor, was wir in letzter Zeit vermisst haben: Lässigkeit und Leichtigkeit. Er bringt uns neue Kraftausdrücke bei, pellt für uns ein Ei und zieht für uns die ekligen Fäden aus der Banane. Der Clou: Die Videos genießen wir nicht allein, sondern können sie Lieblingsmenschen schenken, die Aufmunterung verdienen. Friedrich Liechtenstein spricht dafür im Video die beschenkten Lieblingsmenschen persönlich mit Vornamen an."Das wird gut": Friedrich Liechtenstein zieht für uns die Fäden aus der BananePolitik und Wissenschaft machen uns Hoffnung auf einen lebendigen Sommer ohne Notbremse. Die Ausssichten stehen gut, das wir uns bald schon wieder mit Freunden treffen, ins Restaurant, Kino oder Konzert gehen können. Noch aber müssen wir uns ein wenig gedulden. Bis es für uns alles soweit ist, ist es gut, aufeinander achtzugeben und den Menschen, die uns wichtig sind, die wir brauchen und die uns brauchen, ein wenig Leichtigkeit zu schenken - mit lässiger und bester Unterhaltung.Genau dafür hat HD+ eine Video- und Unterhaltungs-Jukebox mit dem Titel "Das wird gut!" entworfen und gemeinsam mit Friedrich Lichtenstein umgesetzt. Auf www.das-wird-gut.de lassen sich persönliche Unterhaltungsvideos von und mit Friedrich Liechtenstein "mixen", und von dort kinderleicht und kostenlos versenden - an und für Lieblingsmenschen, oder für sich selbst.Persönlich adressierte Videos aus der Jukebox "Das wird gut" versendenAuf der Website ist das Video für den Lieblingsmenschen, dem man ein persönliches Video zukommen lassen will, mit wenigen Klicks erstellt. Für den Mix stehen einfache Auswahlmenüs zur Verfügung wie etwa der Vorname der beschenkten Person. Sollte sich der Name nicht in der Vorauswahl befinden, kann auch auf Kosenamen ausgewichen werden. Im zweiten Schritt wird festgelegt, was den adressierten Lieblingsmensch in den vergangenen Monaten vor allem auszeichnete: War die Person eher "Home-Officer", eine "Couchkartoffel" oder ein "Socializer"?Zu guter Letzt wird die Aktion gewählt, die Friedrich Liechtenstein für den Lieblingsmenschen performt. Angeboten werden kleine Gesten mit großer Botschaft: Die Art, mit der Friedrich Liechtenstein etwa ein Ei für uns pellt, macht deutlich, dass sich echte Zuneigung immer auch im Alltäglichsten findet. Und schneidet er ein Blatt Papier, ist das wie eine Meditation, bei sich uns vor Wohlgefühl die Nackenhaare aufstellen. Die Aktionen sind wie ein lässige Reise zu dem, was uns Leben leicht macht: Das Miteinader. Die Videos können heruntergeladen oder per WhatsApp, Facebook Messenger, SMS oder E-Mail geeilt werden.Über HD+Die HD PLUS GmbH ist eine hundertprozentige Tochter von SES, einem weltweit führenden Satellitenbetreiber mit einer Flotte von über 70 Satelliten. Die HD PLUS GmbH wurde im Mai 2009 gegründet und vermarktet das Produkt HD+, ein zusätzliches Programmangebot in hochauflösender Qualität (HD und Ultra HD), das über das Astra Satellitensystem in Deutschland empfangbar ist. Nutzer von HD+ haben Zugriff auf mehr als 60 Sender in HD - neben über 40 frei empfangbaren HD-Sendern sehen Zuschauer mit dem HD+ Sender-Paket aktuell 24 der größten Privatsender in HD-Qualität sowie 2 UHD-Sender - inklusive RTL UHD. Bei neuen TV-Geräten von Samsung, Panasonic, Sony und Vestel bietet die integrierte HD+ Komfort-Funktion den Neustart von laufenden Sendungen, Zugriff auf Mediatheken und den UHD-Switch.Pressekontakt:Für Rückfragen von Journalisten:Frank LiliePressesprecher HD PLUS GmbHTel.: (089) 1896-1640Frank.Lilie@hd-plus.deOriginal-Content von: HD PLUS GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/81351/4920258