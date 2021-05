DJ MÄRKTE EUROPA/Börsen kommen von den Hochs zurück

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen kommen bis Donnerstagmittag von den Tageshochs zurück. Die Themen bleiben Inflation bzw ein mögliches Rückführen der Wertpapierkäufe (Tapering) durch die Notenbanken. Wie dem jüngsten Protokoll der US-Notenbank zu entnehmen ist, sind einige Fed-Mitglieder der Meinung, dass es in den kommenden Sitzungen angebracht sei, über ein Tapering zu sprechen. Der DAX steigt um 0,5 Prozent auf 15.186 Punkte, der Euro-Stoxx-50 um 0,5 Prozent auf 3.955 Punkte.

"Das Protokoll der letzten Fed-Sitzung unterstreicht eindrucksvoll, dass die Diskussionen über erste Reduzierungen der Anleihekäufer lauter und lebendiger werden. Die Gruppe derer, die geldpolitisch auf die Bremse treten wollen, wächst", so QC Partners. Allerdings gelte es für die Börsianer zu beachten, dass die erste Zinserhöhung damit immer noch ein weites Stück in der Ferne liege. Denn vor der ersten Zinserhöhung will die Fed ihre monatlichen Anleihekäufe schrittweise auslaufen lassen. Im Handel geht man von einem anhaltend volatilem Geschäft aus.

Bayer und Telekom im Fokus

Unter den Einzelaktien klar im Fokus stehen Bayer und Deutsche Telekom. Bei Bayer ist noch kein abschließendes Urteil bei der mit Spannung erwarteten Entscheidung des US-Gerichts zum Themenkomplex Glyphosat gefallen. Die Aktien geben gegen den Markt um 0,7 Prozent nach. Marktteilnehmer gehen überwiegend davon aus, dass es positiv für Bayer ausgehe, da sich Fragen zu Nachbesserungen hauptsächlich auf die Durchführung von Zahlungen bei künftigen Krebserkrankungen beziehen.

Deutsche Telekom legen 1,5 Prozent zu an ihrem Kapitalmarkttag. Die neuen Unternehmensziele bis 2024 werden vom Markt positiv aufgenommen. Das Gewinnwachstum soll bis dahin bei 3 bis 5 Prozent liegen. Als kurzfristig drängender werden jedoch Aussagen zu T-Mobile US gesehen. Hier kursieren weiter Berichte, die Telekom wolle ihre Anteile auf eine Mehrheit aufstocken. Wie Bloomberg berichtet, könnte dazu der Softbank-Anteil von gut 8 Prozent für 12 Milliarden Dollar gekauft werden.

Fresenius ziehen um 2,3 Prozent an. Am Markt heißt es, ein Magazin-Bericht beschäftige sich mit der Möglichkeit einer Entflechtung durch das Management. In einer Sum-of-the-Parts-Betrachtung sei das Unternehmen mehr wert. Südzucker verlieren nach endgültigen Geschäftszahlen 3,0 Prozent. "Vom Ausblick und vor allem von Aussagen zur künftigen Strategie hat man sich etwas mehr versprochen", meint ein Händler.

Bouygues in Europa im Blick

In Frankreich wird der Geschäftsausweis des Mischkonzerns Bouygues positiv bewertet. Der Ausblick sei bullisch, sowohl Umsatz als auch Gewinn sollen 2021 deutlich über dem Niveau des Vorjahres liegen. Das Vor-Corona-Niveau von 2019 dürfte allerdings noch nicht wieder erreicht werden. Die Aktien steigen um 0,4 Prozent.

Ein Leidtragender der Coronapandemie sind CTS Eventim, die nach Zahlenausweis 2,4 Prozent verlieren. Die Aktie stellte einen der Gewinner einer Wiedereröffnung, daher wurde vieles schon vorweggenommen. Der Umsatz im ersten Quartal des Veranstalters hatte sich nahezu gezehntelt. Easyjet geben nach Zahlenvorlage um 2,2 Prozent nach. Der Verlust im ersten Halbjahr fiel mit 701 Millionen Pfund etwas geringer als befürchtet aus. Der Ausblick ist aber trotz allen Optimismus weiter mit Unsicherheiten behaftet.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.955,26 0,47 18,52 11,33 Stoxx-50 3.394,43 0,42 14,29 9,21 DAX 15.186,40 0,48 72,84 10,70 MDAX 32.049,57 0,47 150,24 4,07 TecDAX 3.323,59 0,67 22,03 3,45 SDAX 15.752,64 0,43 66,85 6,69 FTSE 6.953,01 0,04 2,81 7,58 CAC 6.296,98 0,55 34,43 13,43 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,09 0,02 -0,33 US-Zehnjahresrendite 1,66 -0,01 -1,02 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:38h Mi, 17:16 Uhr % YTD EUR/USD 1,2196 +0,16% 1,2195 1,2215 -0,1% EUR/JPY 132,89 -0,05% 132,99 132,76 +5,4% EUR/CHF 1,0987 -0,13% 1,1018 1,1003 +1,6% EUR/GBP 0,8630 +0,04% 0,8630 0,8632 -3,4% USD/JPY 108,96 -0,22% 109,07 108,70 +5,5% GBP/USD 1,4134 +0,13% 1,4129 1,4149 +3,4% USD/CNH (Offshore) 6,4402 +0,00% 6,4387 6,4349 -1,0% Bitcoin BTC/USD 40.081,76 +3,02% 40.056,01 37.226,51 +38,0% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 62,44 63,36 -1,5% -0,92 +28,4% Brent/ICE 65,36 66,66 -2,0% -1,30 +27,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.868,09 1.869,50 -0,1% -1,42 -1,6% Silber (Spot) 27,59 27,78 -0,7% -0,18 +4,6% Platin (Spot) 1.204,60 1.194,50 +0,8% +10,10 +12,5% Kupfer-Future 4,62 4,59 +0,6% +0,03 +31,0% ===

Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.com

DJG/mpt/ros

(END) Dow Jones Newswires

May 20, 2021 06:51 ET (10:51 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.