DJ Shell verkauft Gasfeld-Anteil vor den Philippinen

Von Jaime Llinares Taboada

LONDON (Dow Jones)--Die Royal Dutch Shell plc verkauft ihren 45-prozentigen Anteil am Malampaya-Gasfeld vor der Küste der Philippinen an die Udenna Corp für bis zu 460 Millionen US-Dollar. Der anglo-niederländische Energiekonzern teilte mit, dass er eine Vereinbarung über den Verkauf der Shell Philippines Exploration BV unterzeichnet hat, in deren Besitz die Beteiligung an dem Gasfeld ist.

Shell erhält eine Basiszahlung von 380 Millionen US-Dollar, plus bis zu 80 Millionen zwischen 2022 und 2024, abhängig von der Geschäftsentwicklung und den Rohstoffpreisen. Der Verkauf wird voraussichtlich bis Ende 2021 abgeschlossen sein. Shell betrachtet den Verkauf als Teil der Strategie, das Portfolio auf neun Kernpositionen zu konzentrieren.

Udenna - eine Holdinggesellschaft des philippinischen Geschäftsmannes Dennis Uy - besitzt bereits einen 45-prozentigen Anteil an der Malampaya-Lizenz, die restlichen 10 Prozent gehören der Philippine National Oil Company Exploration Corp.

May 20, 2021 06:54 ET (10:54 GMT)

