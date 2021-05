DJ Merkel: Sprechen mit USA über Gemeinsamkeiten im Verhältnis zu Russland

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat nach dem Verzicht der US-Regierung auf Sanktionen gegen die Betreibergesellschaft der umstrittenen Gaspipeline Nord Stream 2 weitere Gespräche mit der US-Regierung über das Verhältnis zu Russland angekündigt. "Natürlich ist Präsident Biden jetzt auch auf uns ein Stück zugegangen im Zusammenhang mit dem Nord-Stream-2-Konflikt, wo wir ja unterschiedliche Ansichten haben, aber wo wir jetzt auch weiter darüber sprechen werden, das sind jetzt auch die notwendigen Gemeinsamkeiten im Verhältnis zu Russland", sagte Merkel beim WDR-Europaforum.

Die Frage, was Biden im Gegenzug für die Aussetzung der Sanktionen von Deutschland und Europa erhalte, wies Merkel zurück. "So geht das doch nicht", sagte sie. Die Kanzlerin betonte aber, sie trete dafür ein, zu den Versprechungen zu stehen, "dass wir unseren Verteidigungshaushalt weiter steigern, dass wir unsere Verantwortung im Nato-Bündnis übernehmen".

Man werde über die Russland- und über die Ukraine-Politik zu sprechen haben und auch über die China-Politik. "Aber das wird doch jetzt nicht aufgemessen in Millimeter und Gramm." In Partnerschaften müsse man gute Kompromisse finden. Zur Frage möglicher "Deals" sagte Merkel: "Über die spricht man meistens erst, wenn sie fertig sind. Wir sind in vielen Bereichen miteinander im Gespräch, das ist doch klar."

