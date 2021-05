DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

EZB-Chefvolkswirt Lane sieht kein neues Inflationsumfeld

Der Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank (EZB), Philip Lane, sieht im deutlichen Anstieg der Inflationsraten keinen Anhaltspunkt für ein neues Inflationsregime, sondern vor allem eine Gegenbewegung zu Preisrückgängen im vergangenen Jahr. In einer vom Institute of International & European Affairs (IIEA) veranstalteten Podiumsdiskussion erklärte Lane den Anstieg der marktbasierten Inflationserwartungen mit dem "Auspreisen von Katastrophenszenarien".

Euroraum-Leistungsbilanzüberschuss sinkt zum dritten Mal in Folge

Der Leistungsbilanzüberschuss des Euroraums ist im März erneut gesunken. Nach Angaben der Europäischen Zentralbank (EZB) wies die Leistungsbilanz saisonbereinigt einen positiven Saldo von 18 (Februar: 26) Milliarden Euro auf. Es war der dritte Rückgang in Folge. Der Handelsbilanzüberschuss verringerte sich auf 24 (33) Milliarden Euro, wobei die Exporte auf 202 (198) Milliarden Euro zunahmen und die Importe auf 178 (165) Milliarden Euro. Der Saldo der Dienstleistungsbilanz war mit 8 (12) Milliarden Euro positiv.

IfW: Kiel Trade Indicator deutet auf Rückgang des Welthandels im Mai

Ein vom Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) entwickelter Frühindikator, der Kiel Trade Indicator, deutet nach Aussage des IfW für Mai auf eine Unterbrechung der Erholung des Welthandels hin. "Der monatelange Aufholprozess im weltweiten Handel dürfte im Mai erstmals seit rund einem Jahr auf breiter Front unterbrochen werden", schreibt das IfW. Der Kiel Trade Indicator signalisiere für Deutschland, die EU, die USA, China und auch den Welthandel insgesamt eine Stagnation beziehungsweise ein Minus bei Importen und Exporten. "Daher ist zu vermuten, dass auch Deutschlands Knappheiten bei bestimmten Gütern zunächst anhalten", folgert das IfW.

Altmaier sieht mit neuer US-Regierung "Aufbruchstimmung" in Handelspolitik

Nach dem Regierungswechsel in Washington sieht Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) "Aufbruchstimmung" in der internationalen Handelspolitik. Die Europäer seien bereit, "die ausgestreckte Hand" der neuen US-Regierung zu ergreifen, um den globalen Handel wieder "in ruhiges Fahrwasser" zu bringen, sagte Altmaier vor dem Treffen der EU-Handelsminister. Denn dies könne auch "einen positiven Beitrag zur wirtschaftlichen Erholung nach der Corona-Pandemie leisten".

Scholz: ESM-Reform bietet Möglichkeit solidarischer Krisenlösung

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat die Reform des Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) als weiteren Schritt in Richtung einer europäischen Kapitalmarktunion begrüßt. "Wenn man das alles überblickt, dann ist das etwas, das einpasst in eine Reihe, wo wir daran arbeiten, dass wir in Europa nicht nur eine Währungsunion haben, sondern eine Kapitalmarktunion", sagte Scholz bei der Einbringung mehrerer Gesetzentwürfe zur ESM-Reform in den Bundestag. "Jetzt in der Krise haben wir gemerkt, wie sehr wir davon profitieren, wenn Europa gemeinsam handelt", hob er hervor. Dies müsse auch der Weg in die Zukunft sein.

Umfrage: Finanzvorstände bereiten sich auf Ende der Krise vor

Die Mehrheit der deutschen Unternehmen erwartet noch 2021 ein Erreichen des Vorkrisen-Umsatzniveaus, womit auch die Investitions- und Einstellungsbereitschaft steigt. Das ist das Ergebnis einer Umfrage der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte. Top-Risiko bleibt demnach die Inlandsnachfrage, hinzu kämen neue Gefahren wie steigende Rohstoffkosten.

Deutsche Stahlerzeugung im April um 32 Prozent über Vorjahr

Die Stahlproduktion in Deutschland bleibt auf hohem Niveau. Im April wurden nach Daten der Wirtschaftsvereinigung Stahl knapp 3,4 Millionen Tonnen Rohstahl erzeugt, 31,5 Prozent mehr als Vorjahresmonat, der vom ersten Corona-Lockdown geprägt war. An den Spitzenwert vom März mit 3,8 Millionen Tonnen konnten die Produzenten allerdings nicht anknüpfen. Bezogen auf die ersten vier Monate wurden 9 Prozent mehr Rohstahl produziert.

Spanien wirft Marokko wegen Krise in Ceuta "Erpressung" vor

Nach dem Ansturm auf die spanische Exklave Ceuta hat die Regierung in Madrid schwere Anschuldigungen gegen Marokko erhoben. Die spanische Verteidigungsministerin Margarita Robles warf dem nordafrikanischen Land "Erpressung" und Verstöße gegen internationales Recht vor. Die Weigerung der marokkanischen Sicherheitskräfte, die Migranten am Montag vom Grenzübertritt nach Ceuta abzuhalten, komme einem Angriff auf die Grenze Spaniens und der EU gleich, sagte Robles im spanischen Radio.

