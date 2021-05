Das Medianalter der hospitalisierten Personen lag in der vergangenen Woche bei 56 Jahren und damit zum ersten Mal überhaupt unter der 60er-Marke.Bern - Der neuste Coronavirus-Wochenbericht des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) weist für die Woche vom 10. bis 16. Mai einen Rückgang der gemeldeten Fälle, Spitaleinweisungen und Todesfälle aus. Die Zahl der gemeldeten Tests stieg leicht an. Die Zahl der laborbestätigten Coronavirus-positiven Fälle in der Schweiz und in Liechtenstein sank gegenüber der Vorwoche um 24 Prozent auf noch 7809...

