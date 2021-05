DAX-Konzerne erzielen im Q1 Gewinne in Höhe von 41,8 Milliarden Euro (2020: 20,85 Milliarden Euro) Daimler erhöhte Dividende von 90 Cent auf 1,35 Euro - 83 % der Bürger halten diese Dividendenpolitik für falsch Von 2011 bis 2017 stiegen die Dividenden in den 7 führenden Industrieländern um 31 %, wohingegen die Löhne lediglich 3 % angehoben wurden Die DAX-Konzerne erzielten im ersten Quartal in Summe Gewinne in Höhe von 41,8 Milliarden Euro - im Vorjahr waren es noch 20,85 Milliarden Euro. Doch auch ...

