Wenn es darum geht, ein Flugzeug möglichst leicht zu bauen und Gewicht einzusparen, denkt man zunächst vermutlich an Rumpf, Flügel und Turbinen als größte Einzelteile. Aber: Schon das kleinste zusätzliche Gewicht führt zu einem Mehrverbrauch an Treibstoff und hat damit Auswirkungen auf die Wirtschaftlichkeit von Airlines. Um größtmögliche Effizienz zu erreichen, muss also jedes einzelne der vielen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...