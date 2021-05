Um 11:34 liegt der der ATX TR mit -0.56 Prozent im Minus bei 6701 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind Rosenbauer mit +1.70% auf 53.9 Euro, dahinter Verbund mit +1.31% auf 71.375 Euro und Uniqa mit +1.30% auf 7.385 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15113 ( -0.01%, Ultimo 2020: 13719). Spannend: Die Erste Group-Aktie hat nun 9 Tage Plus in Folge, was die bisher beste Serie im ATX TR 2021 bedeutet. Der Wanderpokal im ATXPrime ist bei der UBM dank 14 Tagen in Folge. Das hat unser Robot zur Erste Group: "Erste Group hatte in den letzten 5 Handelstagen um +64.2% mehr Handelsvolumen als im ytd-Umsatz-Schnitt. Der beste Tag war der Freitag mit 52.525.576 Euro. Zuletzt 9 Tage im Plus. Die Aktie hat dabei 11,36 Prozent gewonnen (Einzeltage: 0,09; 1,69; 0,84; 3,79; 0,41; 1,04; ...

