Der USD/CNH kann sich in den nächsten Wochen immer noch in Richtung 6,4015 bewegen, so die FX-Strategen der UOB Group. Wichtige Zitate 24-Stunden-Aussicht: "Wir erwarteten, dass der USD gestern 'zwischen 6,4180 und 6,4380' handeln würde. Der USD fiel daraufhin auf 6,4226, bevor er sich während der NY-Sitzung deutlich auf 6,4403 erholte. Die starke ...

