Nach deutlichen Kursverlusten in den letzten Tagen zeigt sich der deutsche Leitindex am Donnerstag etwas erholt und notiert 0,5% fester bei 15.200 Punkten. An der DAX-Spitze notiert zum Mittag Fresenius. Der Gesundheitskonzern lädt morgen zur virtuellen Hauptversammlung ein. Trotz schwächelnder Geschäfte aufgrund der Corona-Pandemie wird Fresenius als einziger deutscher Dividendenaristokrat auch in diesem Jahr seine Dividende erhöhen und den Anteilseignern eine Ausschüttung in Höhe von 88 Cent überweisen. ...

