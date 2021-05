Card Management, das neueste Modul der ti&m digital banking suite, ermöglicht es traditionellen Banken, ein Neobank-Feature in ihr E-Banking zu integrieren.Zürich - Card Management, das neueste Modul der ti&m digital banking suite, ermöglicht es traditionellen Banken, ein Neobank-Feature in ihr E-Banking zu integrieren. Bankkunden können dank dieser Selfservice-Funktion bequem via Smartphone ihre Transaktionen, PIN-Codes und Limiten verwalten und Karten sperren oder neue Karten bestellen. ti&m card management bietet zudem die Möglichkeit...

