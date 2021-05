DJ Daimler Truck will bis 2025 zweistellige Rendite erreichen

FRANKFURT (Dow Jones)--Daimler Truck will die Profitabilität in den kommenden Jahren deutlich steigern und bis 2025 eine zweistellige Rendite erzielen. In allen Regionen soll eine Benchmark-Profitabilität erreicht werden, starke Marktbedingungen vorausgesetzt, teilte die vor dem Börsengang stehende Lkw-Sparte des Stuttgarter Konzerns mit. Erreicht werden soll dies unter anderem über eine Reduzierung der Fixkosten, Investitionen und Forschungs- und Entwicklungsausgaben um 15 Prozent gegenüber dem Jahr 2019.

"Jede Region muss wettbewerbsfähige Leistungen erbringen, und wir sind bereit, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um dieses Ziel zu erreichen", sagte Martin Daum, CEO der Daimler Truck AG, anlässlich des Strategietags. "Wir sind bereit, harte Entscheidungen zu treffen, um unsere Fixkosten zu senken und unsere finanzielle Performance weiter zu verbessern."

Unter schwierigen Bedingungen, die beispielsweise mit dem Pandemiejahr 2020 vergleichbar seien, strebe das industrielle Truck- und Bus-Geschäft eine Umsatzrendite von 6 bis 7 Prozent an. Unter guten Marktbedingungen, das ein normales Geschäftsjahr widerspiegele, liege das Margenziel bei 8 bis 9 Prozent.

Der weltgrößte Lkw-Hersteller hat in den vergangenen Jahren im Vergleich zu Wettbewerbern eine eher mittelmäßige Rendite erzielt. Nach 6,0 Prozent im Jahr 2019 brach die Umsatzrendite vergangenes Jahr auf 2,0 Prozent ein. Andere Hersteller, wie etwa Volvo Trucks oder die zum Volkswagen-Konzern gehörende Scania, erzielten in den vergangenen Jahren häufig zweistellige Renditen.

