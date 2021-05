Der britische-niederländische Öl- und Gasriese Royal Dutch Shell hat sich bekanntlich sehr ambitionierte Klimaziele gesetzt. Um diese zu erreichen, muss massiv in Erneuerbare Energien investiert werden. Auf der anderen Seite trennt sich das Unternehmen immer wieder von Beteiligungen an Öl- und Gasfeldern. So wurde heute bekannt gegeben, dass Shell einen 45-prozentigen Anteil am Malampaya-Gasfeld vor der Küste der Philippinen verkauft hat. Abnehmer ist die Udenna Corp, die dafür bis zu 460 Millionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...