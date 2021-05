Ford geht aufs Ganze und enthüllte diese Nacht eine Elektro-Version seines Beststeller Trucks. Der F-150 Lightning sei ein "massiver Moment" für den Autohersteller. Selbst das Tesla-freundliche Portal Electrek zieht den Hut: "Wow! Just wow. It rocks my world."Die größte Überraschung: Das Einstiegsmodel startet vor Förderung bei 39.974 Dollar. Analysten hatten 20.000 Dollar mehr erwartet. Denn der Koloss sprintet in rund vier Sekunden von 0 auf 100 und hat ein gewaltiges Batteriepack von SK mit mindestens ...

