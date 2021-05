1. Faktor-Long-Zertifikat auf ECX EUA CO2-Emission Future 12/2021 (WKN MC3SF5) Bei den Derivateanlegern in Stuttgart bleiben Faktor-Zertifikate auf CO2-Zertifikat-Futures gefragt und werden weiterhin gekauft. Seit der Einführung der sogenannten "CO2-Steuer" in Deutschland zu Jahresbeginn steigen die Kurse der CO2-Zertifikat-Futures munter an - und die Stuttgarter Anleger scheinen mit weiter steigenden Preisen zu rechnen. 2. Faktor-Long-Zertifikat auf den Solar Top 10 Index (WKN MA568L) Auch ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...