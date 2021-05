Die Wiener Börse hat sich am Donnerstagnachmittag mit moderaten Aufschlägen gezeigt. Der heimische Leitindex ATX legte gegen 14.40 Uhr leicht um 0,12 Prozent auf 3.402,86 Einheiten zu, nachdem er am Vortag in einem schwachen Umfeld noch deutliche 1,4 Prozent an Wert eingebüßt hatte. An den europäischen Leitbörsen herrscht am Berichtstag überwiegend eine freundliche Stimmung vor.Die veröffentlichten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...