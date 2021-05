Von 340 $ auf 186 $, was nahe an eine Halbierung kommt. Baidu plant, die Ausgaben in Forschung und Entwicklung jährlich um 30 % zu erhöhen, wobei der Schwerpunkt auf KI, autonomem Fahren und im Bereich Streaming liegt. Der Absturz der letzten Wochen war insbesondere das Ergebnis von Margin Calls bzw. den Problemen des Archegos Capital Management Hedgefonds, der nicht in der Lage war, Nachschussforderungen zu erfüllen. Eine der größten Positionen war Baidu. Zweistelliges Umsatzwachstum (ca. 16 bis 18 % gemäß der Konsensprognosen) steht hier gegen ein KGV von 18.



