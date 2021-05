Waldorf (ots) - Abstand, Maske, Desinfektion - und Kaugummi: Das neue Go-to, um mit einem guten Gefühl das Haus zu verlassen, könnte ein Kaugummi sein. Mit dem Wirkstoff Chitosan bietet der GoBeDo Immune Boosting Gum einen zusätzlichen Schutz während der aktuellen Corona-Pandemie. Wie ein Film legt sich die Substanz auf die Schleimhäute in Mund und Rachen - genau dort, wo die Ansteckungsgefahr am größten ist.Wissenschaftler der Charité in Berlin testeten 3.000 Substanzen auf ihre Wirkung gegen Viren und Bakterien. Den besten Schutz zeigte Chitosan. Der Naturstoff, der ein sehr gutes Sicherheitsprofil hat und in vielen behördlich zugelassenen Nahrungsergänzungsmitteln eingesetzt wird, wird aus Pilzen gewonnen. Seine Wirkung gegen Krankheitserreger ist seit langem bekannt und wurde in zahlreichen wissenschaftlichen Untersuchungen untersucht. Insbesondere und in Bezug auf Viren hat es die Fähigkeit, wichtige Eigenschaften im Frühstadium der Infektion wie das Andocken an die Zielzelle und den Beginn der Virusvermehrung zu blockieren. Nun haben In-vitro-Tests gezeigt, dass Chitosan die Bindung des SARS-COV2-Virus an menschliche Zellen blockieren kann.Zum ersten Mal kombiniert ein Team um den Immunologen Dr. Karl Skriner Chitosan mit immunstärkendem Zink in Form eines Kaugummis. Mit diesem innovativen Produkt schafft GoBeDo eine bequeme und äußerst angenehme Möglichkeit, eine weitere Schutzschicht in den Alltag zu bringen. "Bis zu einer Stunde nach dem 10- bis 15-minütigen Kauen ist Chitosan im Mund noch wirksam gegen Viren und Bakterien. Der Kaugummi kann so zusätzlich Schutz bieten und könnte helfen, die Infektionsrate zu senken", erklärt Studienleiter Skriner.Dr. Skriner konnte mit seinem Team unter Laborbedingungen an menschlichen Zellen nachweisen, dass Chitosan mit dem SARS-COV-2-Virus reagiert, indem es an das S-Protein des Virus bindet und die Möglichkeiten der Interaktion mit dem ACE2-Rezeptor der menschlichen Zielzelle reduziert (Veröffentlichung steht noch aus). Aufgrund der positiven und vielversprechenden Ergebnisse im Labor hat das Team um Skriner nun weitere klinische Studien initiiert.GoBeDo Immune Boosting Gum ist ein veganer, zuckerfreier Kaugummi. Das Kauen des Kaugummis kann neben der bewährten Trias Maske, Abstand und Desinfektion eine zusätzliche Schutzschicht hinzufügen. GoBeDo ist ab sofort bei Amazon und Müller-Drogeriemärkten in Deutschland zu einem UVP von 2,99 EUR erhältlich.Über GoBeDoHinter GoBeDo steht ein Team von Forschern, Wissenschaftlern, Unternehmern und Kreativen, die die Vision teilen, das neueste Gesundheitswissen mit leckeren Rezepten zu kombinieren und den Menschen genussvolle, schmackhafte Häppchen anzubieten, die es ihnen ermöglichen, ihr bestes Selbst zu sein: gesund, schön und stark. GoBeDo Immune Boosting Gum (zum Patent angemeldet, SolyPlus GmbH, US Provisional Patent App: 63010423, 15.04.2020; SolyPlus GmbH, European Patent App; 20216717, 22.12.2020) ist das erste Produkt des Unternehmens, das auf den Markt kommt.www.gobedogum.comPressekontakt:GolinThomas Nisterst.nisters@golin.comm. +49 151 5820 4374Original-Content von: GoBeDo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/155723/4920687