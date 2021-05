DGAP-News: HeartBeat.bio AG / Schlagwort(e): Wissenschaftl. Publikation

HeartBeat.bio verweist auf Veröffentlichung in Cell zum Potenzial menschlicher Herzorganoide



20.05.2021 / 17:00

HeartBeat.bio verweist auf Veröffentlichung in Cell zum Potenzial menschlicher Herzorganoide Weltweit erste selbstorganisierende Herz-Organoide (Kardioide) als effektives humanes Modellsystem für Herzerkrankungen

Kardioid-Technologie könnte Erforschung von Herzerkrankungen und Entwicklung neuer Therapien radikal verändern

Automatisierte und hoch skalierbare Herstellung von Kardioiden ermöglicht ein Hochdurchsatz-Screening von Wirkstoffen

Wiener Biotech-Start-up HeartBeat.bio hält exklusive Lizenz zur Nutzung der Kardioid-Technologie für die Medikamentenentwicklung Wien, Österreich - 20. Mai 2021 - Die HeartBeat.bio AG, ein Biotech-Unternehmen, das sich auf die Erforschung von Medikamenten auf Basis von Herz-Organoiden konzentriert, gab heute die Veröffentlichung des Artikels "Cardioids reveal self-organizing principles of human cardiogenesis" in Cell, einer wissenschaftlichen Peer-Reviewed Fachzeitschrift mit hohem Impact-Faktor, bekannt. Die Kardioid-Technologie wurde von der Forschungsgruppe um Sasha Mendjan am Institut für Molekulare Biotechnologie der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (IMBA) in Wien entwickelt. HeartBeat.bio besitzt eine exklusive Lizenz an der Kardioid-Technologie und entwickelt hieraus eine Plattform zum Hochdurchsatz-3D-Wirkstoff-Screening für die Medikamentenentwicklung im Bereich Kardiomyopathien, Kardiotoxizität und Herzinsuffizienz. Der Einsatz von Organoiden hat die biomedizinische Forschung im letzten Jahrzehnt revolutioniert, da so Organe unter physiologischen und pathophysiologischen Bedingungen in vitro nachgeahmt werden können. Das Herz war jedoch das letzte große Organ, für das ein solches physiologisches Modell fehlte. Den Forschern um Sasha Mendjan gelang es, die weltweit ersten menschlichen selbstorganisierenden Herzorganoide zu entwickeln, die die im menschlichen Herzen vorhandene dreischichtige Zellstruktur und die Architektur einer pumpenden Herzkammer rekapitulieren. Sasha Mendjan, Mitbegründer von HeartBeat.bio und Leiter der IMBA Forschunsggruppe für humane Kardiogenese sagte: "Kardioide sind ein großer wissenschaftlicher Durchbruch auf dem Gebiet der Kardiogenese. Unser Gedanke war, dass ein in vitro-Gewebe zunächst eine Organogenese wie im Patienten durchlaufen muss, damit es vollständig physiologisch ist und über therapeutische Aussagekraft verfügt. Wir haben dies erreicht, indem wir uns das Entwicklungsprinzip der Selbstorganisation genutzt haben. Genau das macht unsere Entdeckung so spannend. Das System ist physiologisch, sehr reproduzierbar und hoch skalierbar und eröffnet dadurch enorme Möglichkeiten für die Wirkstoffforschung im Bereich von Herzerkrankungen." Hartmut Ruetten, Vorsitzender des wissenschaftlichen Beirats von HeartBeat.bio und Head Pipeline Development Cardiometabolism & Respiratory bei Boehringer Ingelheim, fügte hinzu: "Kardioide füllen die Lücke zwischen einer Gewebekultur eines einzelnen Zelltyps und in vivo Modellen. Sie ähneln bei entscheidenden Merkmalen der menschlichen Herzphysiologie und ermöglichen so die Folgen genetischer Veränderungen zu untersuchen und neue Targets zu identifizieren oder zu validieren. Das Hochdurchsatz-Screening von Wirkstoffbibliotheken unter physiologischen und pathophysiologischen Bedingungen ist Vorraussetzung für die Entwicklung neuer Medikamente zur Behandlung von Krankheiten mit hohem medizinischen Bedarf, wie Herzinsuffizienz und Kardiomyopathien." Veröffentlichung: Pablo Hofbauer, Stefan M. Jahnel, Nora Papai, Magdalena Giesshammer, Alison Deyett, Clara Schmidt, Mirjam Penc, Katherina Tavernini, Nastasja Grdseloff, Christy Meledeth, Lavinia Ceci Ginistrelli, Claudia Ctortecka, Sejla Salic, Maria Novatchkova und Sasha Mendjan. "Cardioids reveal self-organizing principles of human cardiogenesis", Cell 2021. DOI: 10.1016/j.cell.2021.04.034 Über HeartBeat.bio Die HeartBeat.bio AG entwickelt die erste humane Hochdurchsatz-Organoid-Screening-Plattform für die Wirkstoffforschung im Bereich Herzerkrankungen. Die Screening-Plattform basiert auf selbstorganisierenden, hoch skalierbaren Herz-Organoiden, die die menschliche Physiologie des Herzens nachempfinden und die Modellierung von Krankheiten wie Herzinsuffizienz und Kardiomyopathien sowie Kardiotoxizität ermöglichen. Das Unternehmen wurde 2021 von einem erfahrenen Team mit fundierter Expertise in der Organoid-Forschung, Wirkstoffforschung und Geschäftsentwicklung gegründet. Die HeartBeat.bio AG wird durch ein Seed-Investment der red-stars.com data AG finanziert und durch die AWS (Austria Wirtschafts Service) im Rahmen des AWS Pre-Seed Programms, gefördert durch das Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW), und vom Wiener High-Tech-Inkubator INiTS über das AplusB Scaleup Programm unterstützt. Das Unternehmen hat seinen Sitz am Vienna BioCenter in Österreich. Für weitere Informationen, besuchen Sie bitte www.heartbeat.bio oder folgen Sie uns auf LinkedIn. Kontakt: HeartBeat.bio AG

Vienna Biocenter 6, Dr. Bohr Gasse 7, A-1030 Wien, Österreich

Michael Krebs, Vorstand

E-Mail: office@heartbeat.bio

www.heartbeat.bio Für Presseanfragen: MC Services AG

Julia von Hummel, Andreas Jungfer

Telefon: +49 89 210 228-0

Shaun Brown

Telefon: +44 20 71485998



E-Mail: heartbeatbio@mc-services.eu

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



