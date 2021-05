München/Amsterdam (ots) - Nachdem wir über ein Jahr von Menschen, Orten und Hobbys, die wir lieben, getrennt waren, ist der Eurovision Song Contest 2021 für uns ein singender und tanzender Schritt zurück zur Normalität. Bei einer solchen Unterbrechung wird der Titel 2021 noch heißer umkämpft sein als bisher. Während die diesjährigen Teilnehmer im Vorfeld des großen Finales am 22. Mai vermutlich damit beschäftigt sind, Pailletten an ihre Kostüme zu nähen oder an ihren Tanzchoreographien zu feilen, steigert der offizielle Reisepartner des Eurovision Song Contests 2021, Booking.com, die Vorfreude und veröffentlicht zusammen mit Teilnehmern der letzten Jahre die "Rival Tour Guides".Bei den "Rival Tour Guides" von Booking.com nehmen Eurovision-Legenden die Zuschauer mit auf eine Tour durch ihre Heimatstädte. Jeder Guide eröffnet Besuchern einzigartige Einblicke in die Stadt - und in echter Eurovision Song Contest-Manier geben die Legenden Ihr Bestes, sich gegenseitig zu übertrumpfen.In Zusammenarbeit mit Eurovision Song Contest-Legenden aus der Vergangenheit zeigen Duncan James (Großbritannien) und ela. (Deutschland), was ihre Heimatstädte London und Berlin zu bieten haben. Dabei verrät jedes der bekannten Gesichter seine Empfehlungen für Orte, an denen man übernachten, in die Kultur eintauchen oder die Live-Musikszene genießen kann.Duncan James, der 2011 auf der Bühne des Eurovision Song Contests in Düsseldorf mit "Blue" zu sehen war, glaubt: "Ich kann das Beste zeigen, das London zu bieten hat." Duncans Guide gibt Tipps für ein Kabarett, das man nicht verpassen sollte und verrät, warum er Besuchern empfiehlt, wegen der künstlerischen Atmosphäre im The Hoxton (https://www.booking.com/hotel/gb/hoxton.de.html) in Shoreditch in Ostlondon zu übernachten. Auf dem Weg nach Camden im Norden lässt Duncan seine musikalische Laufbahn und den Auftritt mit "Blue" auf der legendären Bühne des Roundhouse Revue passieren. Duncan betrachtet auch die berühmte Londoner Skyline und behauptet, dass keine der anderen europäischen Wasserstraßen mit der Themse mithalten kann.ela., die beim Eurovision Song Contest 2014 in Kopenhagen mit "Elaiza" antrat, erkundet zusammen mit Booking.com ihre Heimatstadt Berlin. Sie zeigt das Musikstudio, das sie während ihrer ganzen Karriere inspiriert hat, besucht den Hackeschen Markt und nimmt die Zuschauer mit zu ihrem Lieblingsshop, nämlich zu Garments Vintage. 