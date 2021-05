Der schwedische Hafermilchhersteller Oatly hat einen starken Einstand auf dem Börsenparkett gefeiert.? Oatly feiert Milliarden-IPO - Hafermilchhersteller mit Börsendebüt an der NASDAQ? Geld soll in Expansion fließenDie Aktie des schwedischen Hafermilchherstellers Oatly war am ersten Handelstag unter Investoren sehr begehrt: Der erste Kurs wurde an der US-Techbörse NASDAQ bei 22,12 US-Dollar festgestellt.Damit erreichte das Unternehmen der beiden Brüder Rickard und Björn ...

