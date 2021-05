Jetzt wird wieder aufgesperrt und das ist gut so. Da kommt jetzt wieder die "Wahl der Lokale" ins Spiel. Ich persönlich mag keine Lokale, die nur "Seidln" anbieten. Wer keine 0,5 im Angebot hat, ist meist Schicki oder Abzocke. Passt beides, aber nicht für mich. Was mach ich mit einem kleinen Bier, wenn ich Durst habe? Daher fehlt bei der Ilustration das "Kleine" auch. Schöne Lyrics: "Beer drinkers and hell raisers, yeah. Uh-huh-huh, baby, don't you wanna come with me?" (Beer drinkers and hell raisers, ZZ Top). Anregungen gerne an christian@boerse-social.com .Mehr Abseits: https://boerse-social.com/search/@title%20abseitsSiehe auch Inseits: https://boerse-social.com/search/@title%20inseitshttp://www.twitter.com/drastil https://www.instagram.com/sportgeschichte.at/

