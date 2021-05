DJ MÄRKTE USA/Wall Street mit Aufschlägen

NEW YORK (Dow Jones)--Nach den jüngsten Verlusten verzeichnet die Wall Street am Donnerstag leichte Gewinne. Etwas deutlicher nach oben geht es für den technologielastigen Nasdaq-Index. Mit der anhaltenden Sorge vor einer stärker steigenden Inflation und einer in der Folge früher als erwarteten Straffung der US-Geldpolitik dürfte die Volatilität aber weiter hoch bleiben. Das Protokoll der US-Notenbank hat gezeigt, dass die Fed-Mitglieder bei ihrer Sitzung im April den Wunsch signalisiert haben, einen Plan zur Reduzierung des massiven Anleihekaufprogramms bei einem der kommenden Treffen zu diskutieren.

Gegen Mittag (Ortszeit New York) legt der Dow-Jones-Index um 0,9 Prozent zu auf 34.204 Punkte, der S&P-500 steigt um 1,2 Prozent. Für den Nasdaq-Composite geht es um 1,8 Prozent nach oben.

Die Märkte dürften weiter volatil bleiben, bis weitere Wirtschaftsdaten ein klareres Bild lieferten, so Seema Shah, Chief Strategist bei Principal Global Advisors. "Ich glaube nicht, dass wir bis September wirklich etwas darüber wissen dürften, in welche Richtung sich die Inflation entwickeln wird, aber der Markt ist nicht in der Lage, so lange zu warten", fügt die Teilnehmerin hinzu.

Kein eindeutiges Bild haben die veröffentlichten US-Konjunkturdaten geliefert. So ist der Philadelphia-Fed-Index für Mai stärker zurückgegangen als erwartet. Die Zahl der wöchentlichen Erstanträge hat dagegen positiv überrascht und deutlicher abgenommen als prognostiziert. Es wurde der niedrigste Wert seit Mitte März 2020 erreicht. Der Index der Frühindikatoren für April ist derweil stärker als von Ökonomen prognostiziert gestiegen.

Kohl's nach Zahlen mit Gewinnmitnahmen

Die Cisco-Aktie zeigt sich nach einem schwachen Start nun mit einem Plus von 0,2 Prozent. Der Netzwerk-Spezialist schlug zwar in seinem dritten Geschäftsquartal 2020/21 bei Umsatz und bereinigtem Gewinn die Markterwartungen, verfehlte sie aber beim Gewinnausblick. Hintergrund ist die weltweite Chipknappheit, die höhere Preise zur Folge hat.

Der Einzelhandelskonzern Kohl's hat im ersten Quartal mehr verdient als erwartet und den Ausblick angehoben. Das Unternehmen hat aber wegen der Pandemie mit Problemen in der Lieferkette zu kämpfen, was zusätzliche Kosten verursacht. Die Aktie gibt um 10,2 Prozent nach, hat seit Jahresbeginn aber um fast 50 Prozent zugelegt. Anleger dürften daher die Nachrichten dazu nutzen, um Gewinne mitzunehmen.

Daneben steht ein weiterer Börsengang auf der Agenda. Die American Depositary Shares (ADS) der Oatly Group AB, dem weltgrößten Hersteller von Hafermilchprodukten, werden zu einem Ausgabepreis von 17 US-Dollar den Handel an der Nasdaq starten. Daraus ergibt sich eine Bewertung von rund 10 Milliarden Dollar.

Dollar gibt Vortagesgewinne wieder ab

Die Diskussion um ein Zurückfahren der Wertpapierkäufe durch die US-Notenbank bleibt am Devisenmarkt das beherrschende Thema: Der Dollar neigt nach seiner Erholungsrally des Vortages schon wieder zur Schwäche. Der DXY-Dollarindex verliert 0,5 Prozent, der Euro schafft wieder den Sprung über die Marke von 1,22 Dollar, die er am Vortag eingebüßt hatte. Trotz der jüngsten Erkenntnisse werde die Fed so schnell keine Tapering-Diskussion beginnen, heißt es. Das Protokoll "bot den Vorwand für Gewinnmitnahmen und verschaffte dem Dollar eine kleine Erleichterung", so die Devisenanalysten der Unicredit.

Die Ölpreise geben nach den Vortagesverlusten erneut etwas nach. Marktteilnehmer verweisen zur Begründung auf einen Bloomberg-Bericht, wonach laut dem iranischen Präsidenten ein breiter Entwurf gefunden ist in den Verhandlungen über eine Wiederbelebung des Atomabkommens von 2015, der ein Ende der Ölsanktionen gegen Iran vorsehe. Dies könnte dazu führen, dass der Iran wieder stärker als Ölanbieter auf dem internationalen Markt auftritt.

Der Goldpreis profitiert vom schwächeren Dollar. Die Feinunze notiert etwas über der Marke von 1.880 Dollar.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 34.204,10 0,91 308,06 11,75 S&P-500 4.165,23 1,20 49,55 10,89 Nasdaq-Comp. 13.533,90 1,76 234,17 5,01 Nasdaq-100 13.498,06 1,97 260,15 4,73 US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,15 -0,4 0,16 3,6 5 Jahre 0,82 -3,7 0,86 46,2 7 Jahre 1,29 -3,7 1,32 63,8 10 Jahre 1,63 -4,2 1,67 71,4 30 Jahre 2,34 -3,4 2,37 68,9 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:38h Mi, 17:16 Uhr % YTD EUR/USD 1,2225 +0,40% 1,2195 1,2215 +0,1% EUR/JPY 132,99 +0,03% 132,99 132,76 +5,5% EUR/CHF 1,0986 -0,14% 1,1018 1,1003 +1,6% EUR/GBP 0,8621 -0,06% 0,8630 0,8632 -3,5% USD/JPY 108,79 -0,37% 109,07 108,70 +5,3% GBP/USD 1,4180 +0,46% 1,4129 1,4149 +3,8% USD/CNH (Offshore) 6,4334 -0,10% 6,4387 6,4349 -1,1% Bitcoin BTC/USD 41.593,72 +6,91% 40.056,01 37.226,51 +43,2% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,02 63,36 -0,5% -0,34 +29,6% Brent/ICE 66,29 66,66 -0,6% -0,37 +28,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.880,06 1.869,50 +0,6% +10,56 -0,9% Silber (Spot) 27,92 27,78 +0,5% +0,14 +5,8% Platin (Spot) 1.208,45 1.194,50 +1,2% +13,95 +12,9% Kupfer-Future 4,59 4,59 0% 0 +30,2% ===

