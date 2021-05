Europas wichtigste Börsen haben am Donnerstag wieder Fahrt aufgenommen und dabei von einem freundlichen Börsenumfeld profitiert.Paris / London - Europas wichtigste Börsen haben am Donnerstag wieder Fahrt aufgenommen und dabei von einem freundlichen Börsenumfeld profitiert. Rückenwind kam von der tonangebenden Wall Street, wo robuste Daten vom Arbeitsmarkt die nach wie vor existierenden Sorgen um die Entwicklung von Inflation und Zinsen in den Hintergrund rückten. Die Anleger setzten darauf, dass die US-Notenbank die...

