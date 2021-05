Ein sich rasant verbreitender Kettenbrief auf Whatsapp behauptet, der Dienst habe ein App-Update ausgespielt, das ungefragt Änderungen in den Gruppeneinstellungen vornimmt. Das stimmt so nicht. Ein Kettenbrief geht um. Der warnt seine Empfänger vor einer "heimlichen Änderung". Die bestehe in der Umstellung der Berechtigungen für Gruppeneinladungen. Mit einer neuen Standard-Einstellung würde es nun leichter, Personen zu Gruppen hinzuzufügen. Dieser Kettenbrief geht um. (Screenshot: t3n) Wenn jeder jeden zu jeder Gruppe hinzufügen kann Fortan könnten irgendwelche Personen irgendwelche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...