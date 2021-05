Die letzten Tage sehen für die Aktie von TUI alles andere als rosig aus. Doch keiner kann sich so richtig erklären, wie es soweit kommen konnte! Denn jetzt kommt eigentlich die Zeit, in der die Aktionäre wieder mehr an TUI glauben sollten. Die Urlaubssaison startet so langsam, es sind immer mehr Buchungsangebote verfügbar. Und zudem sinken auch die Inzidenzen!

Download-Tipp: TUI ist weiterhin ein schlafender Riese, wird aber weiterhin aus der Bahn geworfen! Wo geht die Reise nun hin? Zum Lockdown möchten wir Ihnen gemeinsam mit den Kollegen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...