Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Donnerstag, 20. Mai 2021) - Bayhorse Silver Inc. (TSXV: BHS) (das "Unternehmen" oder "Bayhorse ") freut sich, erfreuliche Explorationsergebnisse aus vorläufigen Bohrungen und Probenahmen in der Bayhorse Silver Mine, Oregon, USA, zu melden. Die Hauptsilberzone wurde nach Süden um einen neuen Gesteinsstrecke mit einer Bohrstation auf der Südseite des Haupttransportweges erweitert. Diese Entwicklungsstrecke von 3 x 3 x 12 Metern wurde bisher in gut mineralisiertem Rhyolith-Wirtsgestein über die gesamte Länge der neuen Gesteinsstrecke abgeschlossen. Die neue Zone ist nach Süden sowie entlang der Streichung nach Osten und Westen offen. Jede 3m x 3m x 2m große Sprengung erzeugt 70 Tonnen mineralisierten Abraum zum Sortieren und Verarbeiten. Proben wurden entlang der Fläche jeder Sprengrunde und aus dem entsprechenden Abraum entnommen. Alle Proben wurden zum Test eingereicht, die Ergebnisse stehen noch aus. Bohrloch



Probenkennung Art der Probe Von (m) Bis (m) Länge (m) Länge (in Fuß) Au-Oz / t Ag-Oz / t Ag ppm Cu ppm Sb ppm Zn ppm

























21-LH-001 21LH-01 S1 Bohrgut 0,00 2,44 2,44 8,0 <0,002 <0,100 0 158 59,4 451 21-LH-001 21LH-01 S2 Bohrgut 2,44 3,66 1,22 4,0 <0,002 <0,100 0 97,6 43,9 513 21-LH-001 21LH-01 S3 Bohrgut 3,66 4,88 1,22 4,0 <0,002 <0,100 0 60,7 34,9 737 21-LH-001 21LH-01 S4 Bohrgut 4,88 6,10 1,22 4,0 <0,002 <0,100 0 80,9 55,9 1130 21-LH-001 21LH-01 S5 Bohrgut 6,10 7,32 1,22 4,0 <0,002 12,4 385,60 20700 11100 15600 21-LH-001 21LH-01 S6 Bohrgut 7,32 7,92 0,61 2,0 <0,002 4,69 145,87 8510 4550 8350 21BHDD001 32751 Ganzer Kern 0,00 0,91 0,91 3,5 <0,002 2,96 92,06 5120 1960 6710 21BHDD001 32752 Ganzer Kern 0,91 2,19 1,28 4,2 <0,002 7,10 220,83 12800 6150 17100 21BHDD001 32753 Ganzer Kern 2,19 3,11 0,91 3,0 <0,002 0,914 28,00 7090 3840 7510 21BHDD001 32754 Ganzer Kern 3,11 3,38 0,27 1,0 <0,002 0,690 21,46 1280 704 6240 21BHDD001 32755 Ganzer Kern 3,38 4,51 1,13 3,7 <0,002 3,22 100,15 7340 4290 12700 21BHDD001 32756 Ganzer Kern 4,51 5,52 1,01 3,3 <0,002 <0,100 0,00 234 126 1930 21BHDD001 32757 Ganzer Kern 5,52 6,34 0,82 2,9 <0,002 <0,100 0,00 71,2 45 1500 21BHDD001 32758 Ganzer Kern 6,34 7,10 0,76 1,7 <0,002 0,564 17,40 1970 1130 6890 21BHDD001 32759 Ganzer Kern 7,10 7,62 0,52 1,5 <0,002 0,334 10,38 701 380 6890 Gesteinsprobe



Ort Art der Probe













































21RH-001 Rechte Rippe Splitter 0,00 1,00 1 3,28 0,003 1,13 35,15 73,8 49,8 3480 21RH-002 Linke Rippe Splitter 0,00 1,00 1 3,28 <0,002 7,27 226,12 298 200 8620 21RH-003 Linke Rippe/hinten Splitter 0,00 1,00 1 3,28 <0,002 8,21 255,36 15000 8820 14100 21RH-004 Abraumhaufen Abraum n.v. n.v. n.v. n.v. <0,002 61,2 1903,53 37100 21800 18300 21RH-005 Linke Rippe Splitter 0,00 1,00 1 3,28 <0,002 7,69 239,19 13800 8370 12800 Beim Öffnen des historisch abgebauten oberen Abbauorts wurde eine erhebliche Menge an historischem mineralisiertem Abraum entdeckt. Dieses mineralisierte Material wird zusammen mit dem Material aus der neuen Bohrstationsstrecke sortiert und durch die Flotationsanlage verarbeitet.



Erfreulicherweise ergibt die Trennung durch den Erzsortierer derzeit, dass eine von sieben Tonnen dieses Materials mineralisiert ist, was darauf hinweist, dass das neue Material wesentlich stärker mineralisiert ist als das bisher sortierte.



To view an enhanced version of this image, please visit:

https://orders.newsfilecorp.com/files/5015/84696_Picture1.jpg Graeme O'Neill, CEO von Bayhorse, kommentiert: "Wir haben zwar damit gerechnet, dass sich die Mineralisierung nach Süden ausdehnt, doch ist es sehr vielversprechend, dass sich dies im Verlauf unseres Bohrprogramms durch die Erkundung bestätigt. Ich freue mich auch, dass wir aufgrund der intensiveren Mineralisierung im abgebauten Material eine erhöhte Erzausbeute sehen. Weiterhin freuen mich nicht nur der weiterhin starke Silberpreis, was gute Aussichten für künftige Abbauvorhaben bietet, sondern auch die steigenden Preise für Kupfer (4,65 USD/lb) und Antimon (3,65 USD/lb), die 20% bis 25% unseres gewonnenen Konzentrats ausmachen." Zwar haben die pandemiebedingten Einschränkungen und die dadurch verringerte Aktivität einige logistische Verzögerungen verursacht, darunter auch bei Testergebnissen, doch konnte das Unternehmen allgemein dank des Einsatzes unserer Mitarbeiter gute Fortschritte erzielen. Das Unternehmen trifft Förderentscheidungen nicht aufgrund einer Machbarkeitsstudie für Mineralvorkommen, die die wirtschaftliche und technische Machbarkeit nachweist, und weist darauf hin, dass mit jeder Förderentscheidung erhöhte Unsicherheit und spezifische wirtschaftliche und technische Versagensrisiken einhergehen. Zu diesen Risiken gehören unter anderem, (i) ein Preisabfall der geförderten Güter, nämlich Silber, Kupfer, Blei und Zink, gegenüber den Preisen, auf denen die Förderentscheidung beruht; (ii) die Grade des geförderten Materials entsprechen nicht den Vorgaben, aufgrund derer die Förderentscheidung getroffen wurde; (iii) Kostensteigerung im Bergbau aufgrund von Veränderungen in der Mine während der Entwicklung und während des Abbaus; (iv) Änderungen in der metallurgischen Gewinnung, die sich zur Zeit der Förderung nicht vorhersehen lassen. Diese Pressemitteilung wurde im Namen des Vorstands von Bayhorse Silver Inc. erstellt, der die volle Verantwortung für deren Inhalt übernimmt. Dr. Stewart Jackson, Geologe, Qualifizierte Person und Berater des Unternehmens, hat die Erstellung der technischen Inhalte dieser Pressemitteilung überwacht und genehmigt. Im Namen des Vorstands, Graeme O'Neill, CEO company@bayhorsesilver.com

Im Namen des Vorstands, Graeme O'Neill, CEO company@bayhorsesilver.com

1-866-399-6539 Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (entsprechend der Definition in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung. Über Bayhorse Silver Inc. Bayhorse Silver Inc. ist ein Unternehmen zur Erkundung und Förderung von Rohstoffen mit einem 100%igen Anteil an der historischen Silbermine von Bayhorse in Oregon, USA sowie einer Option auf den Erwerb eines 80%igen Anteils an der edelmetallreichen Liegenschaft Brandywine mit massiven Sulfiden vulkanischen Ursprungs in B.C., Kanada. Das Unternehmen verfügt über ein erfahrenes Management- und Technikteam mit weitreichender Bergbauerfahrung, insbesondere im Bereich Erkundung und Minenbau.

