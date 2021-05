Osnabrück (ots) - Schulen und Kitas kehren nach und nach in den Normalbetrieb zurück - Inzidenz muss fünf Werktage unter 50 liegen, die kommende Woche zählt schon mit - Ministeriumssprecher: "Wollen Szenario A, aber nicht mit der Brechstange"



Hannover. Niedersachsens Schulen kehren nach monatelangen coronabedingten Schließungen beziehungsweise Betrieb im Wechselmodell ab Montag, 31. Mai, in den Präsenzbetrieb mit vollen Schulklassen zurück. Das hat die "Neue Osnabrücker Zeitung" (NOZ) aus Regierungskreisen erfahren. Voraussetzung für das sogenannte "Szenario A" ist, dass die regionale Inzidenz seit mindestens fünf Werktagen unter 50 liegt. Dabei werden die Inzidenzwerte nach NOZ-Informationen nicht erst mit Inkrafttreten der neuen Verordnung ab dem 31. Mai berücksichtigt, sondern bereits vorher. Liegt eine Kommune also nächste Woche bei der Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner dauerhaft unter 50, können alle Schulkinder ab Montag, 31. Mai, wieder regulär in ihre Klassen zurückkehren. Allerdings bleibt es dabei, dass Schüler und Personal zweimal wöchentlich einen Schnelltest machen sollen. Auch für die Kitas soll der Normalbetrieb im Szenario A bei einer Inzidenz unter 50 ab dem 31. Mai wieder zum Regelfall werden.



Das Kultusministerium wollte sich auf NOZ-Nachfrage zu Details nicht äußern, sondern verwies auf eine Pressekonferenz mit Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) an diesem Freitag (21.05.). "Wir haben einen tragfähigen Stufenplan vorgelegt, der vollen Präsenzunterricht bei niedrigem Infektionsgeschehen ermöglicht und gleichzeitig große Sicherheit bietet. Wir wollen das Szenario A, aber wir wollen es nicht mit der Brechstange. Es ist uns wichtig, beides weiterhin zusammenzubringen, viel Präsenzunterricht und guten Infektionsschutz", erklärte Ministeriumssprecher Sebastian Schumacher. Wie das gelinge, die Details zur Umsetzung des Stufenplanes und den Zeitplan werde Minister Tonne am Freitag vorstellen.



