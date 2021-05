Eosta, europäischer Marktführer für biologisches Obst und Gemüse, kreiert mit einheimischen Wildblumensamen ein Blumenmeer auf seinem Betriebsgelände in Waddinxveen, Niederlande. Das ist dringend nötig, denn mit den wilden Bienen und der Biodiversität geht es nicht gut in den Niederlanden und im Rest der Welt. Das nun entstehende Blumenmeer darf sich in den...

Den vollständigen Artikel lesen ...