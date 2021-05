Bird meldet massive Expansionspläne. Nun will das Startup mittels Special Purpose Acquisition Company an die Börse.? E-Scooter-Startup Bird will traditionellen Börsengang mittelt SPAC umgehen ? SPAC soll Bird-IPO beschleunigen ? Bird fusioniert mit Switchback II zwecks SPAC-IPOBird, ein US-amerikanisches Unternehmen, das auf den Verleih von elektrisch betriebenen Tretrollern spezialisiert ist, will laut Medieninformationen mit Hilfe einer sogenannten Special Purpose Acquisition ...

Den vollständigen Artikel lesen ...