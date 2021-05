HALLE (dpa-AFX) - Die "Mitteldeutsche Zeitung" zu Nahost:

"Es muss einen neuen Anlauf geben. Es müssen all jene eine Stimme bekommen, die auf friedliche Koexistenz setzen. Auch die gibt es, wie so oft sind es die leiseren. Es gibt Entwicklungen, die Hoffnung nähren: Israel und arabische Staaten wie die Vereinigten Arabischen Emirate, Marokko oder Sudan haben sich angenähert. Am Siegeszug islamistischen Terrors haben auch diese Staaten kein Interesse. US-Präsident Joe Biden hat die Aussöhnung zum Markenkern erkoren. Die Bereitschaft zum Zuhören ist die Voraussetzung. Wer die Nöte und Hoffnungen der jeweils anderen Seite ausblendet, wird nicht weiterkommen."/al/DP/fba