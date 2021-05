TAGESVORSCHAU: Termine am 21. Mai 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 21. Mai:

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 CHE: Richemont, Jahreszahlen

09:00 DEU: Hgears, Erstnotiz im Prime Standard

10:00 DEU: Hypoport, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Fresenius, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: SGL Carbon, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Kuka, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Va-Q-Tec, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: RWE und BASF Online-Pk zu einer strategischen Zusammenarbeit der Konzerne zur Erreichung der Klimaneutralität 11:00 DEU: Deutsche Telekom, Capital Markets Day Abschluss (online) TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: ad pepper media, Q1-Zahlen

DEU: Grenke, Geschäftsbericht 2020

TERMINE KONJUNKTUR

01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 05/21

01:30 JPN: Verbraucherpreise 04/21

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 05/21 (vorab) 08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 04/21

09:15 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 05/21 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 05/21 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 05/21 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 05/21 (1. Veröffentlichung) 11:00 BEL: Verbrauchervertrauen 05/21

12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht 05/21

15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 05/21 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 04/21

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 05/21 (vorab)

EUR: S&P Ratingergebnis Slowakei

EUR: Moody's Ratingergebnis Griechenland

EUR: Fitch Ratingergebnis Schweiz

SONSTIGE TERMINE

DEU: Weitere Entwicklung in der Corona-Pandemie

+ 10.00 Pk Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, RKI-Präsident Lothar H. Wieler und Henriette Reker, Kölner Oberbürgermeisterin 10:00 EUR: EU-Gesundheitskommissarin Kyriakides im Gesundheitsausschuss des Bundestages zugeschaltet für ein Gespräch über die COVID-19-Pandemie. FRA: Treffen des Ministerkomitees des Europarats in Hamburg - Ungarn übernimmt turnusgemäß den Vorsitz von Deutschland + 13.00 Pressekonferenz mit Bundesaußenminister Heiko Maas, der Generalsekretärin des Europarates, Marija Pejcinovic Buric, und Ungarns Außenminister Péter Szijjártó ITA: Globaler Gesundheitsgipfel zu dem Italien im Rahmen seiner G20-Präsidentschaft einlädt. USA: US-Präsident Joe Biden empfängt den südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In im Weißen Haus 15:45 EUR: Informelles Treffen der EU-Wirtschafts- und Finanzminister (bis 22. Mai) °

