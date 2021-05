Vancouver, Bc (ots/PRNewswire) - BioVaxys Technology Corp. (CSE: BIOV) (FRA:5LB) (OTC:BVAXF) ("BioVaxys"), das virale und onkologische Impfstoffplattformen sowie Immundiagnostikprodukte vorantreibt, gab heute die Ernennung von Adam Coutts, PhD, zum Policy Advisor bekannt.Dr. Coutts ist Senior Research Fellow am Magdalene College (http://www.magd.cam.ac.uk/) an der University of Cambridge (https://www.cam.ac.uk/) und ein Research Associate am Department of Sociology (http://www.sociology.cam.ac.uk/) der University of Cambridge. Der Forschungsschwerpunkt von Dr. Coutts liegt auf den sozialen und politischen Determinanten von Gesundheit. Er untersucht, wie öffentliche Maßnahmen außerhalb des Gesundheitssektors die Gesundheit und das Wohlbefinden gefährdeter Gruppen beeinflussen und wie staatliche Interventionen genutzt werden können, um ihnen zu helfen. Dr. Coutts promovierte am Department of Sociology (https://www.sociology.cam.ac.uk/) der University of Cambridge (http://www.sociology.cam.ac.uk/) und erhielt Post-Doc-Stipendien in Cambridge und am Department of Politics and International Relations der University of Oxford (http://ppu.politics.ox.ac.uk/about/index.asp), Nuffield College (https://www.nuffield.ox.ac.uk/pages/default.aspx). Dr. Coutts ist außerdem wissenschaftlicher Mitarbeiter am Centre for Business Research, (https://www.cbr.cam.ac.uk/home/)Cambridge.James Passin, CEO von BioVaxys, sagte: "Wir fühlen uns geehrt, Dr. Coutts als Policy Advisor von BioVaxys an unserer Seite zu haben. Dr. Coutts' Expertise und Erfahrung in der öffentlichen Gesundheitspolitik, beim Zusammenbringen von akademischen, politischen Entscheidungsträgern und multilateralen Agenturen mit denjenigen, die vor Ort an der Gesundheitsversorgung arbeiten, wird sich als entscheidend erweisen, wenn BioVaxys CoviDTH, einen neuartigen Hauttest für T-Zell-Immunität gegen COVID-19, durch die regulatorische und kommerzielle Entwicklung bringt. Wir glauben, dass CoviDTH einen transformativen Ansatz für die öffentliche Gesundheitspolitik in einkommensschwachen Kontexten bieten kann, insbesondere in humanitären und Konfliktsituationen, wo Ressourcen und Zugang begrenzt sind. Dieser Ansatz bietet den Regierungen ein Instrument, um die Verteilung und Ausrichtung von Impfstoffen zu optimieren, wodurch die Aufhebung von Restriktionen und Lockdown-Maßnahmen beschleunigt wird."Dr. Coutts erklärte: "CoviDTH bietet eine kostengünstige und zuverlässige Lösung, um die Auswirkungen der Pandemie in fragilen und humanitären Situationen abzumildern, in denen die Gesundheitssysteme bereits stark belastet sind und die Mittel und der Zugang schwierig sind. Um die Pandemie zu beenden, brauchen alle und überall den Schutz durch erschwingliche und effektive Produkten wie CoviDTH."Informationen zu BioVaxys Technology Corp.Die in Vancouver ansässigeBioVaxys Technology Corp (http://www.biovaxys.com/). ist ein in British Columbia registriertes Biotechnologie-Unternehmen in der Frühphase, das virale und onkologische Impfstoffplattformen sowie Immundiagnostik entwickelt. Das Unternehmen treibt einen SARS-CoV-2-Impfstoff voran, der auf seiner haptenisierten viralen Proteintechnologie basiert, und plant eine klinische Studie seines haptenisierten autologen Zellimpfstoffs in Kombination mit Anti-PD1- und Anti-PDL-1-Checkpoint-Inhibitoren, die zunächst für Eierstockkrebs entwickelt werden soll. Ebenfalls in der Entwicklung ist ein Diagnose-Test zur Bewertung des Vorhandenseins oder Fehlens einer T-Zell-Immunantwort auf SARS-CoV-2, das Virus, das COVID-19 verursacht. BioVaxys verfügt über zwei erteilte US-Patente und verschiedene Patentanmeldungen im Zusammenhang mit seinem Krebsimpfstoff sowie über anhängige Patentanmeldungen für seinen SARS-CoV-2 (COVID-19) Impfstoff und seine diagnostischen Technologien. Die Stammaktien von BioVaxys sind an der CSE unter dem Börsenkürzel "BIOV" notiert und werden an der Frankfurter Börse (FRA: 5LB) und US OTC: BVAXF.IM NAMEN DES VERWALTUNGSRATSSigniert "James Passin"James PassinCEO+1 646 452 7054Pressekontakt:Nikita SachdevLuna PRinfo@lunapr.ioVorsichtshinweise in Bezug auf zukunftsgerichtete InformationenDiese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze einschließlich des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, insbesondere Aussagen über die zukünftige operative oder finanzielle Performance des Unternehmens, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, durch Wörter wie "erwartet", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "potenziell", "möglich" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet, oder durch Aussagen, dass Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse "eintreten werden", "können", "könnten" oder "sollten". Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich unter anderem auf den Abschluss der Studie am Mausmodell, die behördliche Genehmigung für eine Phase-I-Studie mit dem Impfstoffkandidaten BVX-0320 am Menschen und die allgemeine Entwicklung der Impfstoffe von BioVaxys, einschließlich eines haptenisierten SARS-Cov-2-Protein-Impfstoffs. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden.Diese in die Zukunft gerichteten Aussagen spiegeln die Überzeugungen, Meinungen und Prognosen zu dem Zeitpunkt wider, an dem die Aussagen gemacht wurden, und basieren auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, vor allem der Annahme, dass BioVaxys bei der Entwicklung und Erprobung von Impfstoffen erfolgreich sein wird. Diese Annahmen und Schätzungen werden von der Gesellschaft zwar als vernünftig erachtet, unterliegen aber naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten, einschließlich des Risikos, dass sich die Impfstoffe von BioVaxys nicht als wirksam erweisen und/oder nicht die erforderlichen behördlichen Genehmigungen erhalten. In Bezug auf das Geschäft von BioVaxys gibt es eine Reihe von Risiken, die die Entwicklung seiner biotechnologischen Produkte beeinträchtigen könnten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, den Bedarf an zusätzlichem Kapital zur Finanzierung klinischer Studien, seine fehlende Betriebsgeschichte, die Ungewissheit, ob seine Produkte den langen, komplexen und teuren klinischen Studien- und behördlichen Genehmigungsprozess für die Zulassung neuer Medikamente, der für die Marktzulassung erforderlich ist, durchlaufen werden, die Ungewissheit, ob seine autologe Zellimpfstoff-Immuntherapie so entwickelt werden kann, dass sie sichere und wirksame Produkte hervorbringt und, wenn ja, ob ihre Impfstoffprodukte kommerziell akzeptiert und profitabel sein werden, die Ausgaben, Verzögerungen und Ungewissheiten und Komplikationen, denen biopharmazeutische Unternehmen in der Entwicklungsphase typischerweise ausgesetzt sind, finanzielle und entwicklungsbezogene Verpflichtungen im Rahmen von Lizenzvereinbarungen, um ihre Rechte an ihren Produkten und Technologien zu schützen, die Erlangung und der Schutz neuer geistiger Eigentumsrechte und die Vermeidung von Verletzungen gegenüber Dritten sowie ihre Abhängigkeit von der Herstellung durch Dritte.Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung der zukunftsgerichteten Aussagen von Überzeugungen, Meinungen, Projektionen oder anderen Faktoren, wenn sich diese ändern sollten, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1513525/BIOVAXYS_logo.jpgOriginal-Content von: BioVaxys Technology Corp., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153148/4920995