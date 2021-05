Die Allianz-Versicherung: Jeder kennt sie, doch kaum einer weiß von ihrer langen und erfolgreichen Geschichte - meistens ging es steil bergauf, in Kriegszeiten jedoch durchlebte der größte Versicherer Europas eine Krise.? Bereits drei Jahre nach der Gründung eröffnete die Allianz den ersten internationalen Standort in London ? Zweiter Weltkrieg: Der Generaldirektor der Allianz distanzierte sich von Hitler und trat nicht in die NSDAP ein ? Die Allianz: Seit 1973 der größte Versicherer Europas ...

Den vollständigen Artikel lesen ...