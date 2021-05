Fundamental Research (FRC), ein vom Emittenten bezahltes, aber unabhängiges Research-Haus in Vancouver, hat die Aktie von Rover Metals (TSXV: ROVR FRA: 4XO) neu in sein Coverage aufgenommen. Die Analysten gehen von der These aus, dass Rover die bestehende historische Ressource von 85.000 Unzen auf dem hochgradigen Cabin Lake Projekt in den Northwest Territories im Rahmen der für dieses Jahr geplanten Bohrkampagne verdoppeln ...

