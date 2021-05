The following instruments on XETRA do have their last trading day on 21.05.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 21.05.2021ISIN NameDE000A3H23J2 FRESENIUS SE+CO.KGAA NEUEUS22564L2043 CRESCENT ACQUISITION UTSUS68270L2025 ONENESS B.GDR REGS/5 TA10SE0011282847 LUMITO ABSE0002081166 SAFE LANE GAMING AB BLU0278091896 VONTOBEL-MTX CH.LEAD.A-DLLU0278091979 VONTOBEL-MTX CH.LEAD.B-DLLU0278092191 VONTOBEL-MTX CH.LEAD.C-DLDE000LB1A6V1 LBBW STUFENZINS 16/21ES0443307048 KUTXABANK 14-21USU07265AA63 BAY.US FI.II. 18/21 REGSXS0608392550 MUENCH.RUECK 11/41CH0130036566 SGS 11-21XS1071847245 LB.HESS.-THR. OMH 14/21XS1069772082 RABOBK NEDERLD 14/26 FLRUS65557DAR26 NORDEA BK 16/21 MTN REGSXS1422033164 SNCF RESEAU 16/21 MTNUS149123BV25 CATERPILLAR INC. 2021USU0740LAK18 BERKSH.HATH. 20/30 REGS