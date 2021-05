DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

MINDESTSTEUER - Bei der Debatte über eine weltweite Mindeststeuer für Firmen haben die USA eine Quote von mindestens 15 Prozent vorgeschlagen. Allerdings würden "weitere ehrgeizige Diskussionen" gefordert und eine höhere Rate, erklärte das US-Finanzministerium nach einem Treffen zu dem Thema im Rahmen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Die Regierung von Präsident Joe Biden hatte zuletzt noch eine Mindeststeuer von 21 Prozent vorgeschlagen. Experten erklärten jedoch, 15 Prozent sei ein realistischerer Wert. (Handelsblatt)

KRYPTOWÄHRUNGEN - Die US-Regierung treibt ihre Offensive zur Regulierung von Kryptowährungen weiter voran. So will das Finanzministerium unter der Führung von Janet Yellen der US-Steuerbehörde IRS mehr Befugnisse geben, wenn es um Transaktionen in Kryptowährungen geht. Unternehmen und Kryptobörsen sollen automatisch melden, wenn ein Kunde Transaktionen von 10.000 Dollar oder mehr eingeht. Damit würden für Bitcoin & Co. die gleichen Regeln gelten wie für Bargeld. Zahlungen mit Bitcoin und Co. seien zum Teil schwer nachzuverfolgen und würden daher "illegale Aktivitäten erleichtern, darunter auch Steuerhinterziehung", hieß es. (Handelsblatt)

STAATSVERSCHULDUNG - Ex-EZB-Chefvolkswirt Jürgen Stark sorgt sich wegen der in der Corona-Krise enorm gewachsenen Schuldenberge in Europa. Die EZB wolle die Finanzierungsbedingungen hoch verschuldeter Staaten günstig halten, indem sie die Zinsstrukturkurve kontrolliert, sagte er. Würde die EZB den "Stecker ziehen", hätte dies den Kollaps vieler Staaten und der Finanzmärkte zur Folge. Die EZB könne also nicht mehr unabhängig handeln und würde im Zweifelsfall eine höhere Inflation tolerieren. (BöZ)

DIGITALER IMPFPASS - Die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA) rechnet damit, dass vollständig geimpfte Bürger bereits Mitte nächsten Monats ihre gelben Impfpässe digitalisieren können. "Wir arbeiten unter Hochdruck an einer Lösung und gehen davon aus, dass Apotheken bereits ab Mitte Juni Impfnachweise digitalisieren können", sagte ABDA-Sprecher Reiner Kern. Das gelte unter der Voraussetzung, dass alle rechtlichen und technischen Vorgaben, die Dritte liefern müssten, schnellstmöglich auf dem Tisch lägen. Es würden sich jedoch nicht sämtliche Apotheken daran beteiligen. (Funke Mediengruppe)

FONDS - Steigende Aktienkurse und niedrige Zinsen - dieser Mix zieht private Anleger auch im neuen Jahr an den Aktienmarkt. Nachdem Anleger bereits im vergangenen Jahr trotz der extremen Schwankungen der Aktienkurse infolge der Corona-Krise gewichtig neues Geld in Aktien und -fonds gesteckt hatten, legten sie im ersten Quartal noch eine Schippe drauf. Das bescherte den Investmentfondsanbietern mit neuem Anlegerkapital von insgesamt 59,9 Milliarden Euro den besten Jahresauftakt seit sechs Jahren, so der deutsche Fondsverband BVI. (Handelsblatt)

DIAMANTEN - Die Diamantenminenbetreiber schließen aus Angst vor der Konkurrenz durch in Laboren gezüchtete Diamanten eine Allianz mit Chinas größtem Juwelier. Die in Hongkong notierte Chow Tai Fook, die mehr als 4.452 Geschäfte auf dem chinesischen Festland betreibt, teilte mit, dass sie eine "strategische Partnerschaft" mit der Lobbygruppe der Industrie, dem Natural Diamond Council, unterzeichnet habe, um für geförderte Diamanten in China zu werben. (FT)

IRLAND - Irland prüft ein Entschlüsselungswerkzeug, das den wochenlangen Stillstand des gehackten IT-Systems seines Gesundheitsdienstes HSE beenden könnte, und hat außerdem eine gerichtliche Verfügung erwirkt, die die Weitergabe und Veröffentlichung gestohlener Daten verbietet. Hacker hatten die Daten verschlüsselt, so dass die HSE keinen Zugriff darauf hat. (FT)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/hab/smh

(END) Dow Jones Newswires

May 21, 2021 01:33 ET (05:33 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.