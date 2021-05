Wenn es nach dem Rhythmus des Dax geht, dann müsste es heute eigentlich wieder runter gehen. ABER, heute ist bekanntlich "VIX-Crash-Day". In den vergangenen Wochen brach die Volatilität freitags regelmäßig ein, während die Aktienmärkte stiegen. Ist das am heutigen kleinen Verfallstag auch so? Nach dem Rücksetzer zur Wochenmitte hat der Dax am Donnerstag die nächste ...

Den vollständigen Artikel lesen ...