Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex erlebt weiter eine regelrechte Berg- und Talfahrt. Am Dienstag hatte er zunächst ein Rekordhoch markiert. In der Folge war der DAX deutlich abgerutscht. Gestern gab es dann kräftige Zugewinne. Der DAX schloss bei 15.370 Punkten. Das ist ein Plus von 1,7 Prozent. Die Marktidee ist diesmal Merck.