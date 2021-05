Niederwangen (awp) - Die Aktionäre des Autozulieferers Adval Tech haben an der am gestrigen Donnerstag durchgeführten Generalversammlung allen Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt. So wurde etwa der Halbierung der Dividende auf 1,35 Franken zugestimmt, wie Adval Tech am Freitag mitteilte. Auch die zukünftige Vergütung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...