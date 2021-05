DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Die US-Autobauer können zur Linderung der globalen Chip-Knappheit nicht erwarten, von der Regierung eine Vorzugsbehandlung zu erhalten. US-Handelsministerin Gina Raimondo sagte, sie lote Möglichkeiten aus, Autobauern unter die Arme zu greifen. Sie werde ihnen aber keine Priorität gegenüber anderen Branchen, die Halbleiter benötigen, einräumen. Raimondo hatte sich mit mehreren Unternehmensvertretern getroffen, darunter Manager von Ford und General Motors sowie von Technologiefirmen und Chiplieferanten. Sie sagte danach, es gebe keine einfachen Lösungen für das Problem, das große Konzerne dazu veranlasst habe, ihre Produktionslinien zu stoppen.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit Mai (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 64,3 zuvor: 64,7 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Mai (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 60,5 zuvor: 60,5 16:00 Verkauf bestehender Häuser April PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: -3,7% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % S&P-500-Indikation 4.164,25 +0,19% Nasdaq-100-Indikation 13.510,00 +0,10% Nikkei-225 28.331,89 +0,83% Hang-Seng-Index 28.433,24 -0,06% Kospi 3.151,49 -0,34% Shanghai-Composite 3.491,38 -0,44% S&P/ASX 200 7.030,50 +0,16%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Leichter - Die Tendenz zeigt im Handelsverlauf klar nach unten, nachdem zunächst noch starke Vorgaben der Wall Street gewirkt hatten. Dort hatten Konjunkturzuversicht nach günstig ausgefallenen wöchentlichen Arbeitsmarktdaten gepaart mit wieder sinkenden Renditen für Käufe gesorgt und für ein Ende der dreitägigen Verluststrecke. Eine Ausnahme macht Tokio, wo der Nikkei-Index Gewinne verteidigen kann. Für Optimismus sorge, dass die japanische Regierung einem Medienbericht zufolge grünes Licht für die Covid-19-Impfstoffe von Moderna und Astrazeneca geben dürfte, heißt es. Dass die südkoreanischen Exporte in den ersten 20 Tagen im Mai um 53 Prozent im Jahresvergleich zugelegt haben, sorgt in Seoul zumindest anfangs zusätzlich für Schwung. Unter den Einzelwerten geht es in Sydney für Qantas um 1,5 Prozent nach oben. Die Analysten von Macquarie haben zwar ihr Kursziel für die Aktie gesenkt, belassen ihre Empfehlung aber bei "Outperform". Die Fluglinie habe zwar die Wiederaufnahme des internationalen Betriebs verschoben, sie sei aber dessen ungeachtet strukturell besser aufgestellt nach Kostensenkungsmaßnahmen in der Pandemie.

US-NACHBÖRSE

Das IT-Sicherheitsunternehmen Palo Alto Networks überzeugte mit seinen seinen Quartalszahlen und zudem einem erhöhten Ausblick. Der Kurs schnellte auf Nasdaq.com um 6,0 Prozent nach oben. Wenig tat sich kursmäßig dagegen bei Applied Materials (+0,2%), obwohl auch der Ausrüster der Chipindustrie gewinn- und umsatzseitig die Konsensschätzungen übertraf. Hier dürfte vieles aber schon in den Kurs eingepreist sein, der seit Jahresbeginn um über 50 Prozent zugelegt hat vor dem Hintergrund der weltweiten Chipknappheit. Ross Stores legten in den Nachbörse um 1,8 Prozent zu, nachdem der Einzelhändler mit über den Erwartungen ausgefallenen Erstquartalszahlen aufgewartet hatte. Gut kamen auch die Zahlen des Industrieverpackungsexperten Greif an, die Aktie verteuerte sich auf Nasdaq.com um 2,6 Prozent.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 34.084,15 0,56 188,11 11,36 S&P-500 4.159,12 1,06 43,44 10,73 Nasdaq-Comp. 13.535,74 1,77 236,00 5,02 Nasdaq-100 13.494,09 1,94 256,19 4,70 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 853 Mio 988 Mio Gewinner 2.210 1.170 Verlierer 1.090 2.137 unverändert 160 141

Fester - Die US-Börsen beendeten eine dreitägige Verlustserie, gestützt von positiv ausgefallenen wöchentlichen Arbeitsmarktdaten. Deutlicher nach oben ging es für die technologielastigen Nasdaq-Indizes, auch angesichts der wieder gesunkenen Renditen am Anleihemarkt. Die Cisco-Aktie stieg lediglich um 0,7 Prozent. Der Netzwerkspezialist schlug zwar in seinem dritten Geschäftsquartal bei Umsatz und bereinigtem Gewinn die Markterwartungen, verfehlte sie aber beim Gewinnausblick. Kohl's verdiente zwar mehr als erwartet und hob den Ausblick an. Die Aktie gab dennoch stark um 10,2 Prozent nach. Hier - wie zuletzt auch bei Macy's - sei gut nicht gut genug bzw. seien Wettbewerber schon weiter, verglichen mit den Niveaus von vor der Pandemie, hieß es. Verglichen mit 2019 war der Umsatz von Kohl's immer noch rückläufig. Ford (+3,2%) wird in den USA ein Gemeinschaftsunternehmen mit dem südkoreanischen Batteriehersteller SK Innovation zur Produktion von Batteriezellen gründen. Ein geglücktes Börsendebüt feierte das schwedische Lebensmittelunternehmen Oatly Group mit einem Schlusskurs 18,8 Prozent über dem Ausgabepreis.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,15 -0,8 0,16 3,2 5 Jahre 0,82 -4,4 0,86 45,5 7 Jahre 1,28 -4,4 1,32 63,1 10 Jahre 1,63 -4,5 1,67 71,1 30 Jahre 2,34 -3,5 2,37 68,8

Trotz der Diskussion um geldpolitische Straffungen dürften Zinserhöhungen in den USA noch lange auf sich warten lassen, so die Einschätzung am Rentenmarkt. Die Renditen kamen in der Folge weiter zurück nach dem jüngsten Anstieg.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:20 % YTD EUR/USD 1,2234 +0,0% 1,2230 1,2195 +0,2% EUR/JPY 133,03 -0,0% 133,03 132,99 +5,5% EUR/GBP 0,8624 +0,1% 0,8618 0,8630 -3,4% GBP/USD 1,4185 -0,0% 1,4192 1,4131 +3,7% USD/JPY 108,74 -0,0% 108,78 109,04 +5,3% USD/KRW 1126,70 -0,1% 1127,83 1132,14 +3,8% USD/CNY 6,4332 -0,0% 6,4349 6,4390 -1,4% USD/CNH 6,4330 -0,0% 6,4353 6,4394 -1,1% USD/HKD 7,7632 +0,0% 7,7625 7,7639 +0,1% AUD/USD 0,7754 -0,2% 0,7773 0,7756 +0,7% NZD/USD 0,7184 -0,2% 0,7243 0,7193 +0,0% Bitcoin BTC/USD 39.971,87 -1,8% 40.702,01 40.270,26 +37,6%

Der Dollar schwächelte nach seiner Erholungsrally des Vortages wieder. Der Dollar-Index verlor 0,5 Prozent, der Euro schaffte wieder den Sprung über die Marke von 1,22 Dollar, die er am Vortag eingebüßt hatte. Laut Analysten ist kurzfristig nicht mit einer Straffung der US-Geldpolitik und höheren Zinsen zu rechnen.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 62,11 61,94 +0,3% 0,17 +28,0% Brent/ICE 65,15 65,11 +0,1% 0,04 +26,7%

Die Ölpreise gaben nach den Vortagesverlusten erneut deutlich nach um gut 2 Prozent. Marktteilnehmer verwiesen zur Begründung auf einen Bloomberg-Bericht, wonach laut dem iranischen Präsidenten ein breiter Entwurf gefunden ist in den Verhandlungen über eine Wiederbelebung des Atomabkommens von 2015, der ein Ende der Ölsanktionen gegen Iran vorsehe. Dies könnte dazu führen, dass der Iran wieder stärker als Ölanbieter auf dem internationalen Markt auftritt.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.876,25 1.876,50 -0,0% -0,26 -1,1% Silber (Spot) 27,79 27,78 +0,0% +0,01 +5,3% Platin (Spot) 1.206,30 1.201,40 +0,4% +4,90 +12,7% Kupfer-Future 4,53 4,57 -1,0% -0,04 +28,5%

Der Goldpreis profitierte vom schwächeren Dollar und den sinkenden Zinsen. Der Preis für die Feinunze stieg um 0,4 Prozent auf 1.877 Dollar.

MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 20.00 UHR

CORONA-PANDEMIE

- In Argentinien hat die Regierung wegen einer erneuten starken Ausbreitung des Coronavirus einen weitgehenden Lockdown verhängt. Die rigorosen Maßnahmen sollen am Samstag in Kraft treten und neun Tage lang gelten.

GELDPOLITIK USA

Die US-Notenbank will im Sommer dieses Jahres eine Diskussion über die Nutzen und Risiken der Einführung einer eigenen Digitalwährung starten. Das Diskussionspapier solle am Anfang eines gut durchdachten und umsichtigen Prozesses stehen, sagte der Chef der Federal Reserve, Jerome Powell. Bei einer von der US-Notenbank unterstützten Digitalwährung würde es sich nicht um eine weitere Blockchain basierte Kryptowährung handeln, sondern um die digitale Form des US-Dollars.

KONJUNKTUR JAPAN

Die japanischen Verbraucherpreise sind im April im Jahresvergleich um 0,1 Prozent gesunken, etwas weniger als mit 0,2 Prozent geschätzt.

KONJUNKTUR MALAYSIA

Die Kernverbraucherpreise sind im April im Jahresvergleich um 4,7 Prozent gestiegen, prognostiziert war ein Plus von 4,8 Prozent.

NAHOSTKONFLIKT

Nach elftägigem heftigen Raketenfeuer zwischen Israel und militanten Palästinensern gilt seit der Nacht zum Freitag eine Waffenruhe. Die um 02.00 Uhr Ortszeit in Kraft getretene Feuerpause wurde in den ersten Stunden offenbar von beiden Seiten eingehalten.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

May 21, 2021 01:55 ET (05:55 GMT)

DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

STEUERPOLITIK

Die USA treten für eine weltweite Besteuerung von Unternehmen mit einem Satz von mindestens 15 Prozent ein. In zweitägigen Verhandlungen mit der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) und der G20-Staatengruppe schlug das US-Finanzministerium diesen Steuersatz als Minimum vor. Ziel ist es demnach, in den Verhandlungen diesen Steuersatz möglichst noch nach oben zu rücken.

WÄHRUNGSABKOMMEN JAPAN/SINGAPUR

Die Notenbanken Japans und Singapurs haben das Währungsswap-Abkommen zwischen den beiden Ländern erneuert. Es ermöglicht ihnen, ihre lokalen Währungen bei Bedarf in US-Dollar zu tauschen und versetzt Singapur in die Lage, bei Liquiditätsbedarf japanische Yen zu erhalten.

CARNIVAL

Die Kreuzfahrt-Reederei will ihre Kreuzfahrten nach Alaska ab Juli mit drei ihrer Linien wieder aufnehmen.

MCDONALD'S

Zwei Medienunternehmen im Besitz eines schwarzen US-Geschäftsmanns werfen dem Fastfood-Konzern McDonald's Diskriminierung und Rassismus vor. Sie reichten Klage vor einem Gericht im US-Bundesstaat Kalifornien ein.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err/gos

(END) Dow Jones Newswires

May 21, 2021 01:55 ET (05:55 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.