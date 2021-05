Vancouver, BC, 21. Mai 2021 - PODA Lifestyle and Wellness Ltd. ("Poda Lifestyle" oder das "Unternehmen") (CSE: PODA) freut sich bekannt zu geben, dass es eine nicht vermittelte Finanzierung von Einheiten abgeschlossen hat. Im Zusammenhang mit dem Abschluss emittierte das Unternehmen 2.500.000 Einheiten zu einem Preis von $0,40 pro Einheit, was einem Bruttoerlös von $1.000.000 entspricht. Jede Einheit besteht aus einer untergeordneten Stimmrechtsaktie und einem halben Warrant. Jeder ganze Warrant berechtigt den Inhaber, eine untergeordnete stimmberechtigte Aktie des Unternehmens zu einem Ausübungspreis von $0,50 pro Aktie für einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem Datum der Ausgabe zu erwerben. Die Warrants sind übertragbar. Im Zusammenhang mit dem Angebot wurden keine Vermittlungsgebühren ausgestellt.

Die Privatplatzierung unterliegt der Genehmigung der Canadian Securities Exchange, und die Wertpapiere werden gemäß den Wertpapiergesetzen einer viermonatigen Haltefrist unterliegen. Das Unternehmen beabsichtigt, die Einnahmen aus der Privatplatzierung als allgemeines Betriebskapital zu verwenden.

"Wir sind begeistert, dass Jon Ruiz über eine Stiftung, deren Executive Director er ist, an dem Angebot teilgenommen hat", sagte Ryan Selby, CEO des Unternehmens. "Dass unser Produkt von jemandem mit der Erfahrung von Herrn Ruiz als ‚revolutionär' bezeichnet wird, ist eine großartige Anerkennung für die Vision und die harte Arbeit des Teams von Poda Lifestyle", so Selby weiter.

Jon Ruiz, Pionier im Bereich Heat-not-Burn, war mehr als 15 Jahre Führungskraft eines der größten Tabakunternehmen der Welt, Philip Morris International ("PMI"). Im Jahr 2004 wurde er zum CEO von Tabaqueira ernannt, einem ehemaligen portugiesischen Staatsmonopol, das von PMI übernommen wurde und zu einem der zehn besten EBITDA-Produzenten von PMI weltweit gehörte. Im Jahr 2006 wurde Herr Ruiz mit der Integration von Coltabaco in Kolumbien beauftragt, einer der größten Einzelinvestitionen von PMI bis dato. Nach 15 Jahren bei PMI und 20 Jahren in der schnelllebigen Konsumgüterindustrie beschloss Herr Ruiz, seine berufliche Erfahrung als CEO von Kolumbiens führender Mediengruppe Casa Editorial El Tiempo auszubauen, die vom Großvater des ehemaligen kolumbianischen Präsidenten und Friedensnobelpreisträgers Juan Manuel Santos gegründet worden ist. Herr Ruiz kommentierte: "Ich habe die Entwicklung von Heat-not-Burn-Produkten gesehen und fand den Gedanken und das Design hinter PODA revolutionär, basierend auf seinem patentierten, vollständig geschlossenen Pod, was einen verbrennungslosen Genuss ohne Reinigung ermöglicht. Es kommt selten vor Ort, an einem Produkt wie PODA im Anfangsstadium mitzuwirken, und ich freue mich auf den Wert, der durch die Markteinführung von PODA in den asiatischen und europäischen Märkten entstehen wird."

Für das Board,

Ryan Selby

CEO, Director und Chairman of the Board

Poda Lifestyle and Wellness Ltd.

Gebührenfreie Rufnummer, Nordamerika: +1-833-TRY-PODA (879-7632)

Rufnummer, außerhalb Nordamerikas: +1-406-TRY-PODA (879-7632)

investors@podalifestyle.com

http://www.podalifestyle.com

Über Poda Lifestyke

Poda Lifestyle ist aktiv an der weltweiten Vermarktung von HNB-Raucherzeugnissen beteiligt, die das Potenzial haben, die Risiken im Zusammenhang mit brennbaren Raucherzeugnissen zu reduzieren. Das Unternehmen hat ein patentiertes HNB-System entwickelt, das biologisch abbaubare Einweg-Pods verwendet, die sowohl verbraucher- als auch umweltfreundlich sind. Das innovative Design der HNB-Plattform des Unternehmens verhindert eine Kreuzkontamination zwischen den Heizgeräten und den Pods, wodurch alle Reinigungsanforderungen beseitigt werden und den Benutzern ein äußerst komfortables und angenehmes Raucherlebnis mit potenziell geringerem Risiko ermöglicht wird. Das HNB-System von Poda Lifestyle ist in Kanada vollständig patentiert und in 65 weiteren Ländern zum Patent angemeldet, die über 70 % der Weltbevölkerung abdecken. Die Poda Pods des Unternehmens sind die ersten und einzigen Zigaretten, die ein vollständig in sich geschlossen sind. Dieses exklusive Design eliminiert alle Reinigungsanforderungen und bietet eine wirklich aschefreie HNB-Zigarette. Das vollständig patentierte System von Poda Lifestyle ist einzigartig und löst den größten Schwachpunkt, unter dem alle anderen HNB-Produkte leiden: die tägliche Reinigung. Das Flaggschiff des Unternehmens, der Poda Pod Beyond Burn, enthält eine einzigartige, tabakfreie Mischung aus pelettierten Teeblättern, die mit synthetischem Nikotin angereichert ist und erwachsenen Rauchern eine rauchfreie Alternative zu ihrer gewohnten Gewohnheit bietet, ohne auf den gewohnten Genuss zu verzichten. Beyond Burn Poda Pods wurden fachmännisch gefertigt, um die sensorische Erfahrung traditioneller Zigaretten nachzuahmen, allerdings ganz ohne Rauch, Geruch und Tabak.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemeldung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Obwohl Poda Lifestyle in Anbetracht der Erfahrung seiner leitenden Angestellten und Board-Mitglieder, der aktuellen Umstände und der erwarteten zukünftigen Entwicklungen sowie anderer Faktoren, die als angemessen erachtet wurden, der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht werden, angemessen sind, sollte man sich nicht bedenkenlos auf sie verlassen, da Poda Lifestyle keine Garantie dafür geben kann, dass sie sich als richtig erweisen werden. Die Leser werden davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können wesentlich von denen abweichen, die in diesen Aussagen angenommen werden. Die Aussagen in dieser Pressemeldung beziehen sich auf das Datum dieser Mitteilung. Poda Lifestyle ist nicht verpflichtet, Analysen, Erwartungen oder Aussagen von Dritten in Bezug auf Poda Lifestyle, seine Wertpapiere oder Finanz- oder Betriebsergebnisse (falls zutreffend) zu kommentieren. Poda Lifestyle lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert wird.

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemeldung nicht überprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit ihres Inhalts.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

