Der mit Bilanzfälschungs-Vorwürfen konfrontierte Leasinganbieter Grenke hat am Freitag seinen testierten Geschäftsbericht 2020 vorgelegt. Die vorläufigen Zahlen hatte das in Baden-Baden ansässige Unternehmen am 30. April veröffentlicht und am 17. Mai bekanntgegeben, das Testat des Wirtschaftsprüfers KPMG erhalten zu haben.

