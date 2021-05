Call auf Infineon: 51 Prozent Chance von Harald Zwick - 21.05.2021, 08:30 Uhr Infineon hat sich aktuell nach einer Schwächephase bei der Unterstützung am Level von 30,20 Euro eingependelt. Es sieht so aus, als ob sogar der Widerstand bei 32,04 Euro demnächst überwunden werden kann. Voraussetzung dafür ist eine Beruhigung der Inflationsängste in den USA. Am gestrigen Handelstag hatten wieder die Bullen die Oberhand, die einen gehörigen Risikoappetit bekommen haben. Der Halbleitermarkt boomt und es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...