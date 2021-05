Die Wiener Börse dürfte am Freitag mit Kursgewinnen in die Sitzung starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte rund dreißig Minuten vor Handelsbeginn einen Aufschlag von 0,28 Prozent. Rückenwind kommt aus Übersee - an der Wall Street war der Börsentag zuletzt mit Kursgewinnen zu Ende gegangen. Aus aus Asien kamen ebenfalls positive Signale.Von Nachrichten seit blieb es ...

