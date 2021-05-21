BARCLAYS SENKT UNIPER AUF 'UNDERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - ZIEL 30 EURBERENBERG HEBT ZIEL FÜR COMMERZBANK AUF 5,60 (5) EUR - 'HOLD'CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR ADIDAS AUF 350 (290) EUR - 'BUY'CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR HANNOVER RÜCK AUF 171 (172) EUR - 'OUTPERFORM'DEUTSCHE BANK STARTET PATRIZIA MIT 'BUY' - ZIEL 33 EURGOLDMAN SENKT ZIEL FÜR TEAMVIEWER AUF 38 (52) EUR - 'BUY'HSBC HEBT KRONES AUF 'BUY' (HOLD)JPMORGAN NIMMT COVESTRO MIT 'UNDERWEIGHT' WIEDER AUF - ZIEL 52 EURJPMORGAN SENKT ZIEL FÜR MORPHOSYS AUF 105 (110) EUR - 'OVERWEIGHT' BERENBERG HEBT ZIEL FÜR EASYJET AUF 1000 (960) PENCE - 'HOLD'CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR ENGIE AUF 14,50 (14,20) EUR - 'NEUTRAL'CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR GENERALI AUF 16 (14) EUR - 'UNDERPERFORM'DZ BANK SENKT FAIREN WERT FÜR BOUYGUES AUF 38 (39) EUR ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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