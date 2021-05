Saint-Gobain kauft Chryso - Firmenwert 1 Mrd EUR BMW: Teilweise Auflösung der Rückstellung für EU-Kartellverfahren - hat in Q2 Ergebniseffekt von 1 Mrd Euro Mercedes-Benz ruft mehr als 342.000 Autos in USA zurück Grenke AG legt Geschäftsbericht für das Jahr 2020 vor - CEO Antje Leminsky: "Ein großer Erfolg in einer schwierigen Zeit" Lufthansa-Aktionär KB Holding bietet 33 Mio Aktien zu 9,80 EUR an Condor findet neuen Investor - 450 Mio Euro neues Kapital Nanogate SE veräußert Nanogate Textile & Care Systems GmbH ThyssenKrupp treibt Ausgliederung des Stahlbereichs voran / Fusion mit Salzgitter kein Thema (Rheinische Post) SPORTTOTAL AG beschließt Emission einer Wandelschuldverschreibung Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank ...

