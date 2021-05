DJ Hotel- und Gaststättenverband fordert bundesweite Öffnungen

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Der Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands hat sich für bundeseinheitliche Öffnungen nach dem coronabedingten Lockdown ausgesprochen. Die Gefahr, dass Betriebe auf der Strecke blieben, sei sehr groß.

Umfragen seines Verbandes hätten gezeigt, dass "ein Viertel aller Betriebe wirklich sehr, sehr große existentielle Sorge hat und möglicherweise den Betrieb nicht fortführen wird", warnte Guido Zöllick im ZDF-Morgenmagazin. "Das ist schon bei etwa 220.000 Betrieben in Deutschland eine riesige Zahl."

Auch zeigte er sich verärgert darüber, dass Mecklenburg-Vorpommern anders als viele andere Bundesländer nicht schon an Pfingsten für Touristen öffnet. "Es ärgert uns schon, wenn wir sehen, wo wir mit unseren Inzidenzzahlen hier in Mecklenburg-Vorpommern liegen, auch in Rostock liegen", so Zöllick. Auf der Insel Rügen gebe es aktuell einen Inzidenzwert von etwas über 17 Infektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage.

"Insofern sind wir schon der Meinung, man hätte auch ein Stück weit früher aufmachen können und das Pfingstgeschäft auf jeden Fall mitnehmen dürfen", so Zöllick. "Denn eine Gefahr geht von unseren Betrieben ganz sicher nicht aus."

