München (ots) -- Der einzigartige Battista Anniversario, der ultimative Design-Ausdruck des PS-stärksten italienischen Autos mit Straßenzulassung, das je gebaut wurde, feiert Deutschlandpremiere- Automobili Pininfarina schafft mit der MOHR GROUP, dem Vertriebspartner für den vollelektrischen Battista in der Region, ein neues Luxus-Retailerlebnis in der MOTORWORLD München- Einzigartige Räumlichkeiten bieten den Kunden ein Erlebnis, das vom zukünftigen Atelier der Marke im Entwicklungs- und Produktionszentrum in Cambiano inspiriert ist- Die Entwicklung des neuen luxuriösen Hyper-GT erreicht mit der Feinabstimmung der Fahrdynamik im Rahmen des umfassenden globalen Testprogramms die finale PhaseMünchen (ots) - Mit der Deutschlandpremiere des limitierten Battista Anniversario hat der Battista Hyper-GT sein Debüt in München gegeben, während Automobili Pininfarina sein weltweites Händlernetz weiter ausbaut. Als Vertriebspartner in der Region wurde die MOHR GROUP mit Sitz in der MOTORWORLD München angekündigt. In diesem neuen "Zentrum für Autokultur" in Bayern wird das vollelektrische Meisterwerk präsentiert.In Partnerschaft mit der MOHR GROUP kreiert Automobili Pininfarina die erste permanente markeneigene Ausstellungsfläche für das Unternehmen außerhalb Italiens. Kunden wird ein persönliches Battista-Erlebnis in einem Raum geboten, dessen Herzstück neben dem Hyper-GT eine von Automobili Pininfarina entworfene Lounge bildet. Für diese Installation wurden ausschließlich Materialien genutzt, die nicht nur luxuriös, sondern auch nachhaltig sind. Hier wird der 1.900 PS starke Battista dauerhaft zu sehen sein.Der speziell gestaltete Bereich ist inspiriert vom zukünftigen Atelier am Firmensitz von Automobili Pininfarina in Cambiano, Italien - der Geburtsstätte des Battista. In der Lounge in München werden exquisite Personalisierungsmöglichkeiten gezeigt, die von Karosseriefarben über Karbonoptionen bis hin zu Bremssätteln und Radkappenringen reichen. Leder- und Beleuchtungsmuster, Materialien und Stickereien sowie Aluminium-Details können von den Kunden in Augenschein genommen werden.Gösta Henning, Chief Sales and Marketing Officer bei Automobili Pininfarina, sagte: "Während der Battista Hyper-GT weiterhin im Entwicklungsplan liegt, freuen wir uns, mit der Eröffnung der Automobili Pininfarina Lounge in München die MOHR GROUP als unseren neuen Vertriebspartner in der Region bekannt zu geben. Dies ist eine fantastische Gelegenheit für unsere Kunden, eine neue Welt luxuriöser italienischer Handwerkskunst und Battista-Personalisierungsmöglichkeiten zu erleben."Lorenz M. Mohr, Managing Partner der MOHR GROUP, sagte: "Die MOHR GROUP ist offizieller Partner der exklusivsten Fahrzeughersteller und Veredler der Welt. Die Präsentation von Automobili Pininfarina ist eines der Highlights unseres Markenportfolios und wir freuen uns auf eine erfolgreiche gemeinsame Zukunft."Die MOTORWORLD München gilt als ein Zentrum für Autokultur in Bayern und ist sowohl für Oldtimer-Liebhaber als auch für Fans der Mobilität der Zukunft ein beliebtes Ziel. Der gesamte 75.000 Quadratmeter große Ausstellungsbereich ist in einem Green Building untergebracht und als CO2-neutral zertifiziert: der perfekte Ort, um den vollelektrischen Battista auszustellen.Die neue Vertriebspartnerschaft kommt zu einem Zeitpunkt, zu dem Automobili Pininfarina seine globale Präsenz weiter ausbaut. Allein in den letzten Monaten wurden fünf neue Retailpartner bestätigt - neben München auch in London, Melbourne, Oslo und Stockholm. Die anhaltende Entwicklung zeigt sich auch in der näheren Umgebung des Design- und Entwicklungszentrums in Cambiano vor den Toren Turins, wo weiterhin stark in Mitarbeiter und Einrichtungen investiert wird.Der italienische Standort wird künftig ein exklusives Erlebniszentrum in den neuen Atelier-Räumen umfassen, wo Kunden gemeinsam mit Designern ihren Battista Hyper-GT individualisieren können und so wichtige Einblicke und Empfehlungen erhalten, damit ihr eigenes Exemplar automobiler Kunst Wirklichkeit wird. Dies geschieht nur wenige Meter von dem Ort entfernt, an dem ein ausgewähltes Team von erfahrenen Spezialisten den Battista von Hand fertigt.Die Kunden können auch die Vorteile eines neuen dynamischen Kundenprogramms nutzen. Das einzigartige Angebot ermöglicht es ihnen, sich mit Hilfe des Ex-Formel-E- und Formel-1-Rennfahrers Nick Heidfeld bis ins kleinste Detail mit ihrem neuen Battista vertraut zu machen. Im Rahmen dieses Programms demonstriert Nick Heidfeld, wie man die maximale Leistung aus dem vollelektrischen Battista Hyper-GT herausholt, sowohl auf der Straße als auch auf der Rennstrecke.REDAKTIONELLE ANMERKUNGENDER BATTISTA VON AUTOMOBILI PININFARINADer Battista wird das leistungsstärkste Auto sein, das je in Italien entwickelt und gebaut wurde. Seine Leistung ist für straßentaugliche Sportwagen mit Verbrennungsmotor derzeit absolut unerreichbar. Mit seiner Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in unter zwei Sekunden lässt er sogar aktuelle Formel 1-Autos hinter sich. Mit seinen 1.900 PS und 2.300 Nm Drehmoment kombiniert der Battista außergewöhnliche Leistung und Technologie mit absoluter Emissionsfreiheit. Die 120-kWh-Batterie des Battista treibt vier Elektromotoren (einen pro Rad) an und bietet eine simulierte WLTP-Reichweite von über 500 km mit einer Ladung. Lediglich 150 Battistas werden im Pininfarina SpA-Atelier in Cambiano, Italien, individuell handgefertigt.ÜBER AUTOMOBILI PININFARINAAutomobili Pininfarina hat seinen Sitz in München und beschäftigt ein Team aus erfahrenen Führungskräften von Herstellern luxuriöser und hochklassiger Automarken. Der Battista Hyper GT sowie alle zukünftigen Modelle werden in Handarbeit in Italien entwickelt und produziert, außerdem werden sie in allen großen Märkten weltweit unter dem Markennamen Pininfarina erscheinen. Das junge Unternehmen möchte der nachhaltigste Anbieter von Luxusautos weltweit werden.Das Unternehmen ist eine 100-prozentige Tochter der Mahindra & Mahindra Ltd und erhielt im Rahmen einer Lizenzvereinbarung zwischen Pininfarina S.p.A. und Mahindra & Mahindra Ltd den Namen Automobili Pininfarina. Pininfarina S.p.A. leistet mit seiner 90 Jahre zurückreichenden Erfahrung bei der Produktion vieler der weltweit bekanntesten Autos einen wichtigen Beitrag in den Bereichen Design und Produktion.ÜBER MOHR GROUP - FINEST BRANDSIm April eröffnete der erste MOHR-GROUP Store, der feine und exklusive Automobil- und Motorradmarken auf rund 1.600 Quadratmetern in der Motorworld München präsentiert. Das Portfolio der MOHR GROUP - Finest Brands umfasst hochkarätige Einzelstücke, Preziosen aus Kleinserien und wertvolle Sondermodelle. Das Münchner Unternehmen vertritt in der Motorworld München die Marken von ABT Sportsline, BRABUS, KEYVANY, KTM, MAZZANTI, HISPANO SUIZA CARS, RECARO, TECHART, ZENVO und viele weitere.Das Angebot des einzigartigen Multibrand-Stores beinhaltet von Komplettfahrzeugen bis hin zu einzelnen Veredelungskomponenten die komplette Bandbreite der im Luxus-Segment gewünschten Dienstleistungen. Hypercars aus den vergangenen Jahrzehnten und High-End-restaurierte Oldtimer ergänzen das Portfolio.Darüber hinaus führt eine Fachwerkstatt Service, Reparaturen und Veredelungen direkt am Standort durch. Zudem bietet die MOHR GROUP - Finest Brands eine professionelle Aufbereitung und Lagerung an. Besonders exklusive Fahrzeuge können in hauseigenen CarTresoren unter optimalen Bedingungen verwahrt werden.Weitere Showrooms der MOHR GROUP - Finest Brands sind in der Motorworld Region Stuttgart und der Motorworld Manufaktur Region Zürich geplant. Dem gleichen Konzept folgend werden sie verschiedene Marken im High-End-Segment präsentieren. Hinter der MOHR GROUP stehen die Brüder Luis M. und Lorenz M. Mohr, die über eine große Expertise im Handel mit exklusiven Fahrzeugen verfügen.Pressekontakt:Dan ConnellChief Communications OfficerMobil: +49 (0) 160 553 0318d.connell@automobili-pininfarina.comOriginal-Content von: Automobili Pininfarina, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130324/4921113